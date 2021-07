Senátor Čunek: Slouží ČT opravdu všem, nebo některým nadbíhá?

reklama

Vážené kolegyně, kolegové, chtěl bych ubezpečit zcela vážně nejenom kolegu Oberfalzera, ale mnohé jiné, že nejsem přítelem toho, aby v ČR fungovala jenom komerční média. Komerční média už od slova komerční fungují tak, aby dosahovala zisku, ten zisk mohou dosahovat tak, že získávají většinou reklamy. Pak pochopitelně musí sloužit více tomu, kdo jim dá víc peněz, přes reklamu či jakkoliv jinak.

To zmatení jazyků, které probíhá trochu i tady, kdy se někdo ne zcela přesně vyjádří o tom, jestli je to dotace nebo je to snížená sazba nebo cokoliv, základ je v tom, že kdybychom schválili tento zákon bez výjimky, tedy bez výjimky vůči veřejnoprávním médiím, tak budou mít méně peněz. To znamená, že to, že získávají touto aktivitou, tedy tímto pozměňovacím návrhem, více peněz, by se mělo odůvodnit tak, jak jsem řekl.

Přijde mi, že ta diskuse, kterou vnímám ve veřejném prostoru obecně, nakonec ji všichni vidíme, v tom se jí neúčastníme jako Senát, ale Poslanecká sněmovna neustále nějakým způsobem z různých důvodů odmítá dovolit členy rady, tzn. je to výsostně politická věc. Nakonec vidíte, že si berou přestávky atd. Prostě je to politika, kterou jednotlivé strany ingerují do ČT. Z nějakých důvodů. Jsem přesvědčen, že to je právě důležité, vyřešit tyto věci, pak se pochopitelně bavit o tom, kolik nás ta služba má stát, jestli chceme, aby nebyly žádné koncesionářské poplatky a zaplatí si to stát, nebo jestli koncesionářské poplatky naopak mají být takové, aby si koncesionáři zaplatili tu službu, samozřejmě jako veřejnoprávní službu. To znamená, všechny ty otázky, které v případě jiného druhu, teď nemyslím podnikání jenom, ale hospodaření i veřejných subjektů, jako jsou obce, kraje atd., to, co se musí vyjasnit politicky, aby se dohodlo, jaké peníze kam půjdou, tak tady to děláme trochu oklikou. Nakonec jsme to slyšeli, mnozí to přiznali. Já bych raději, abychom směřovali k těm čistým liniím, které nebudou potom, to znamená liniím výjimek, problémů, které jsou, abychom se dohodli, jak to bude. Byť samozřejmě někteří nebudou spokojeni, jiní budou spokojeni, vůbec nechci rozvádět teď tady diskusi o tom, jak já osobně jsem spokojen s ČT, pro koho slouží, komu slouží, jestli opravdu všem nebo některým nadbíhá apod. Ale toto jsou věci, které mají být vyřešeny, a pak mluvit o penězích.

Ta doba pochopitelně, pokud se nemýlí, v tom návrhu je rok 2024, mi připadá nepřiměřeně dlouhá. Ale možná se dočkáme toho, že po volbách třeba některé ty otázky, které jsem tady položil, i směrem ke koncesionářským poplatkům atd., se třeba vyřeší rychleji, a pak ten návrh, který evidentně tady má z mého pohledu asi větší podporu, tak může být... Buď bude zkrácen nebo naopak potom může být prodloužen. Ale jak jsem řekl, chci ubezpečit, že já jsem přesvědčen, že my potřebujeme veřejnoprávní rozhlas a veřejnoprávní televizi, ty věci, které jsem pojmenoval, bychom měli vyřešit, než budeme mluvit o tom, jak bude financováno. Děkuji.

Jiří Čunek KDU-ČSL

ANO křesťanským hodnotám

senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Čunek (KDU-ČSL): Já tento zákon nechápu jako lex Dukovany, ale skutečně jako lex jádro „Piráte. Mají 6 dětí, 2 dementní, spí každý s každým. Holka porodí, napíše to na dědu. 80 tisíc mají.“ To byla sněmovna. A je zle Čunek (KDU-ČSL): Zase ten rasismus Čunek (KDU-ČSL): Senát by se měl chovat dospěle

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.