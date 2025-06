AOPK ČR: CHKO Brdy mohou lidé poznávat i díky nové naučné stezce

„Všechny naučné stezky v Brdech koncipujeme jako stručné texty na malých kovových tabulích, které jsou umístěny na kamenech. Především v bezlesí tak přispíváme k zachování krajiny bez staveb. Stejný princip jsme dodrželi i na této stezce, ačkoli informační panely najdou návštěvníci především v lese. Na rozdíl od ostatních je stezka určena především pro rodiny s dětmi, doplnili jsme ji proto řadou interaktivních prvků, které hravou formou dokreslují představovaná témata,“ vysvětluje Bohumil Fišer z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.



Naučná stezka Třemšín vede lesy ve vlastnictví Arcibiskupství pražského, kde dlouhodobě přírodě blízkých způsobem hospodaří společnost AP Lesnická. Osm panelů seznamuje s přírodou, historií i hospodařením v lesích v okolí bájného vrchu Třemšína. Stezka dlouhá 10 km je určena především rodinám s odrostlejšími dětmi. Začíná nedaleko Hutí pod Třemšínem.



„Samozřejmostí je, že se snažíme hospodařit s respektem a pokorou k přírodě. Zdejší lesy tvoří pestré smíšené porosty, ale také rozsáhlé smrkové monokultury. Hospodaření je založeno na tvořivých silách přírody. Při obnově lesů využíváme především přirozeného zmlazení, stromy se nekácejí plošně, ale pečlivě se vybírají. V lesích pak vedle sebe rostou stromy různého staří i druhů, což vyhovuje řadě rostlin a živočichů. S chráněnou krajinnou oblastí Brdy spolupracujeme přednostně na zlepšování jejich druhové skladby. Společně také zajišťujeme dobrovolnické akce, které pomáhají obojživelníkům, sázení stromů, nebo lesnické vycházky pro veřejnost,“ popisuje Milan Mochán, ředitel AP Lesnická.

„Chráněné krajinné oblasti chrání kromě jedinečných přírodních hodnot krajinu jako celek, ve kterém lidé už dlouho hospodaří a vtiskli mu nezaměnitelný ráz. K naší práci patří nejen péče o přírodu, ale i to, že se snažíme lidem ukázat, jak je cenná a a co dělat pro to, aby se zachovala i do budoucna. Je totiž jasné, že bez spolupráce s lidmi – ať už hospodáři, místními či návštěvníky - se příroda chrání opravdu těžko. V chráněných krajinných oblastech proto budujeme naučné stezky, ptačí pozorovatelny, pořádáme exkurze, připravili jsme program Dům přírody. Návstěvnické středisko – Dům přírody Brd – je otevřeno v areálu loveckého zámečku Tři Trubky, nová naučná stezka je pak dalším příspěvkem k poznávání této krajiny,“ konstatuje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.



Arcibiskupství pražské v roce 2018 za své ekologicky šetrné hospodaření v polesí Rožmitál obrželo v roce 2018 Cenu AOPK ČR.



Náklady na vybudování naučné stezky činily 389 000 Kč, jejich zdrojem byl Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny.



Mapa stezky: ZDE . V případě potřeby je možné si cestu zkrátit. Zkrácenou trasu je možné projít s terénním kočárkem: ZDE.

