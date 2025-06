Transformace? Spíš demolice. Rédová o posledních 4 letech

Dle ekonomických ukazatelů se životní úroveň českých občanů za Fialovy vlády propadla. Její členové ale argumentují, že propad nebyl tak výrazný a stále se máme dobře. Co na to říci?

Za poslední tři roky se Česko změnilo. Ne k lepšímu, ale k horšímu.

Za vlády Petra Fialy jsme se propadli ve všech klíčových ukazatelích, které určují životní úroveň běžného člověka a vláda místo přiznání reality vykládá, že „to není tak zlé“. Pravda je opakem. Reálné mzdy klesly nejvíce z celé EU.

Drahota drtí domácnosti – lidé šetří i na potravinách, zbytné výdaje jsou luxus. Inflace se vymkla kontrole, ceny rostly roky dvojciferným tempem, a i když zpomalila, úspory jsou pryč. Střední třída se propadá, mladí lidé odkládají děti, důchodci žijí z měsíce na měsíc. Česko už není premiantem regionu.

A přesto nám vláda říká, že „se máme pořád dobře“. Opravdu? Pro koho? Pro ty, kteří berou sto tisíc měsíčně a nikdy nebyli v supermarketu s kalkulačkou v ruce? Pro politiky, kteří si sami zvedli platy a lidem radí, ať topí míň, svítí míň a hlavně moc nemluví?

To není moderní stát. To je arogance moci. Ano, máme možnost cestovat a pořád žijeme v relativně bezpečné zemi. Ale právě proto bychom neměli mlčet. Protože svoboda je i o tom říkat pravdu nahlas a pravda je taková, že životní úroveň většiny obyčejných lidí šla prudce dolů. A to není „dočasný výkyv“, to je důsledek špatné, asociální a arogantní politiky. Vláda tu má být pro lidi, ne proti nim. A když si ti nahoře nevšimli, že lidé dole už nemůžou dýchat, pak je čas, aby odešli.

Anketa Žije se vám lépe, než před čtyřmi roky? Ano 1% Ne 99% hlasovalo: 229 lidí

V energetice se za minulé roky proměnilo paradigma, mluví se o její „bezpečnosti“ či „udržitelnosti“ a do rozhodování vstupují i jiné než ekonomické argumenty. Pořád se ale jedná primárně o zdroj, na kterém stojí náš život, ať práce, nebo bydlení a jeho cena. Má vůbec vláda právo žádat po občanovi, aby z politických důvodů akceptoval toto zdražení?

Pamatujete si ještě, kdy elektřina byla tak samozřejmá, že jsme ji ani nevnímali? Kdy teplo v domě nebylo otázkou politické příslušnosti a práce nebyla ohrožena kvůli nedostupné energii? Ty časy jsou pryč. Místo toho dnes čelíme novému „energetickému pořádku“, ve kterém nejde o to, kolik co stojí, ale o to, co si musíte myslet, abyste si to vůbec mohli dovolit.

Vláda, evropské instituce a různé „klimatické koalice“ dnes mluví o udržitelnosti, energetické bezpečnosti a zelené transformaci. Tyto pojmy se opakují jako mantry. Ale co se za nimi skrývá pro běžného občana? Rostoucí účty, krachující firmy, chladné byty, zdražující potraviny, zchudnutí střední třídy. To všechno v zemi, která sedí na zásobách uhlí, má plynovou infrastrukturu a zvládla vybudovat jadernou energetiku dřív, než Brusel začal kreslit emisní mapy.

Komu vlastně slouží nová energetika? Zatímco domácnosti počítají každou kilowatthodinu a firmy balí kufry do zahraničí, vláda nám vysvětluje, že je to v pořádku. Že musíme zaplatit za správné postoje, za geopolitickou orientaci, za klimatickou odpovědnost, za „evropskou solidaritu“. Jenže solidarita, která je jednostranná a vynucená, se jmenuje jinak – vykořisťování.

A já se ptám, má vůbec vláda morální právo žádat po občanovi, aby z politických důvodů akceptoval zdražení energie, které si sám nezvolil, kterému nemůže uniknout a které ho existenčně ohrožuje? Odpověď je jednoduchá: Ne, nemá.

Zdražení energie není daň z luxusu. Je to daň z přežití. A ta se platí bez ohledu na to, zda jste volili tuhle vládu, zda věříte v Green Deal, nebo zda vám na dveře klepe exekutor. Když stát od občana očekává, že zaplatí víc, protože je to politicky správné, a zároveň mu neumožní volbu, tedy přístup k levnější energii, domácí produkci či nezávislost na centrálním diktátu, nejde o demokracii. Jde o nátlak.

Jinak řečeno, stát chce, abychom platili za rozhodnutí, která jsme neudělali, a nesli důsledky ideologií, které jsme si nevybrali.

Dnes je to elektřina. Zítra to bude plyn. Pak voda, odpad, jídlo. Vše se „transformuje“, jen občan zůstává rukojmím. Pokud se nepodřídí, je označen za zpátečníka, populistu nebo agenta cizí moci. Přitom chce jen jediné, mít právo topit, vařit a žít bez toho, aby musel věřit v klimatické náboženství nebo novou geopolitickou víru.

Není to přehnané. Je to realita, která se plíživě stává normou. Pokud se nezeptáme dnes, co je legitimní cena za politické rozhodnutí, zítra už se nebudeme ptát vůbec. Protože zítřejší účty za energii si už prostě nebudeme moci dovolit.

Hovořilo se o tom, že rozhodnutí vlády byla ovlivněna významnými hráči v oblasti energetiky, kteří na jejích opatřeních vydělali. Opozice avizuje, že chce tato rozhodnutí prošetřit, ale jak zabránit tomu, aby tyto vazby rozhodovaly i v budoucnu?

Rozhodnutí vlády během energetické krize skutečně vyvolala řadu podezření, nejen kvůli jejich chaotičnosti a liknavosti, ale především kvůli tomu, komu nakonec přinesla zisky. Zatímco běžní lidé a podniky platili trojnásobky za elektřinu a plyn, někteří „vyvolení“ hráči v energetice si mnuli ruce. A co víc, tyto firmy často disponují kontakty přímo na vrchol politické scény. Náhoda?

Opozice sice avizuje, že chce věci prošetřit, ale pokud se z toho opět stane jen divadlo pro média bez skutečných důsledků, nic se nezmění. Jestli to myslíme vážně, je třeba jít dál, než jen křikem na tiskových konferencích. Musíme nastavit systémová opatření:

Transparentní rozhodovací procesy – veřejnost má právo vědět, kdo se účastní jednání o krizových opatřeních, kdo dodává analýzy a kdo profituje z výsledků. Zveřejnění smluv a zakázek v reálném čase, ne až po kauze. Pokud se stát zaváže k výkupům energií, měli bychom vědět od koho, za kolik a proč.

Zákaz střetu zájmů – nikdo, kdo má vazby na energetické firmy, nesmí být v pozici, kde ovlivňuje rozhodování o státních dotacích, regulacích nebo nákupech.

Skutečně nezávislý dozor – ne partička kamarádů ve výborech, ale instituce s důvěrou veřejnosti, schopná skutečně konat, nejen radit.

Vyšetření zpětně, bez amnestií, bez výmluv. Pokud někdo zneužil krize ke kšeftům, musí nést následky.

Europoslankyně Danuše Nerudová před časem vzkázala českým průmyslníkům, kteří si stěžovali na vysoké ceny energií, že se musí „modernizovat“. Je to vůbec možné, aby firmy, které musejí fungovat v dlouhodobém horizontu, reagovaly na každou vlnu politické módy, která může být dosti proměnlivá?

Výrok paní europoslankyně Danuše Nerudové, že se čeští průmyslníci mají „modernizovat“, působí jako rada z akademické věže, od někoho, kdo nikdy nemusel platit výplaty zaměstnancům z vlastního účtu, ani nést důsledky krachu firmy kvůli státní regulaci.

Ano, modernizace je důležitá, ale není to kouzelné slovo, které vyřeší důsledky špatných rozhodnutí politiků. Když firmám několikanásobně vzrostou náklady na energie, zatímco jejich konkurence v jiných zemích má podporu nebo levnější zdroje, „modernizace“ nezachrání vůbec nic. To je, jako byste topícímu se řekli, ať se naučí lépe plavat.

Ať už jde o uhlí, plyn, jadernou energii nebo obnovitelné zdroje, firmy musejí plánovat investice v horizontu desítek let. Potřebují stabilní prostředí, ne ideologické kyvadlo, které se každých pět let zhoupne jinam podle toho, co je zrovna v Bruselu trendy. Jednou je to Green Deal, pak zase uhelné rezervy. Jednou zákaz spalovacích motorů, pak výjimky pro Německo.

Jak mají podnikatelé plánovat, když se pravidla hry mění rychleji než vládní ministři?

Modernizace ano, ale ne pod pistolí nesmyslných nařízení a bezhlavé „zelené“ ideologie, která ignoruje realitu výroby, ekonomiky a přežití podniků. Pokud chceme, aby český průmysl přežil, potřebujeme racionální, prediktabilní politiku.

Pokud někdo nedokáže s jistotou říct, kolik máme pohlaví, měl by být velmi opatrný s udílením rad těm, kdo každý měsíc bojují o přežití svých firem, udržení pracovních míst a splnění zákonných povinností.

Danuše Nerudová se zjevně cítí být expertkou na všechno, od genderu přes klimatickou politiku až po průmyslovou strategii. Jenže realita v továrnách, zemědělských podnicích nebo strojírenských provozech není powerpointová prezentace z panelové debaty v Bruselu. Tam nestačí ideály a módní hesla, tam jde o čísla, účty a odpovědnost.

Jestli někdo tápe v základních faktech o biologii, měl by se raději zdržet mentorování těch, kteří drží tuto zemi ekonomicky nad vodou. Možná by bylo lepší, kdyby se místo komentování energetické politiky vrátila k tomu, co jí jde nejlépe, rozdávat certifikáty a dělat selfíčka s eurovlaječkou.

Fotogalerie: - Potlach s Černochovou

Piráti, Zelení a další tvrdí, že přeměnou „klimatické změny“ projdeme bez problémů a že díky zeleným technologiím budeme nakonec bohatší. Nehrozí ale, že tato vize ekonomického pokroku prostřednictvím politického rozhodnutí bude spíše plánem na úrovni „poručíme větru, dešti“, jako v 50. letech?

Ano, přesně na to to začíná vypadat, jen místo „poručíme větru, dešti“ dnes slyšíme: Dekarbonizujeme průmysl, zrušíme auta, nahradíme všechno baterkami a soláry a bude lépe. A stejně jako tehdy, i dnes se tato „vize“ rodí hlavně v hlavách ideologů, kteří nikdy nic nepostavili, jen se přesouvají od konference ke konferenci s granty v kapse a vírou, že realita se přizpůsobí jejich powerpointu.

Piráti, Zelení a jim podobní tvrdí, že nás „zelená transformace“ učiní bohatšími. Jenže zatím je výsledek opačný, dražší energie, ztráta konkurenceschopnosti, uzavírání továren, likvidace tradičních oborů a rostoucí závislost na dovozu technologií z Číny. Vyměnili jsme ruský plyn za čínské baterie a doufáme, že nás to nějak zachrání.

Ekonomický pokrok se nikdy nedá naplánovat shora politickým příkazem a už vůbec ne skrze zákaz toho, co funguje. Skutečné inovace vznikají tam, kde je svoboda, podnikatelské prostředí a zdravý rozum. Ne tam, kde EU rozesílá direktivy o tom, co ještě smíme vyrábět a čím smíme jezdit.

A tak místo skutečného technologického pokroku jsme svědky klimatického centrálního plánování, které spíš než prosperitu přináší frustraci. Vize, že „přechod na zelené technologie“ nás spasí a ještě zbohatneme, připomíná přesně ten typ zaslepeného nadšení, jaký jsme tu měli v padesátých letech, pětiletky, plán splněn na 120 %, realita bída, fronty a strach.

Historie nás učí, že když se ideologie postaví nad fyziku a ekonomii, dopadá to špatně. A dnes máme před očima stejný příběh v novém, zeleném obalu.

Petra Rédová Fajmonová, BSc. BPP



krajská zastupitelka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Nyní vláda naopak slibuje, že investice do „bezpečnosti“ v podobě dvou či ještě více procent HDP alokovaných na kapitolu obrany, nakopnou náš průmysl. Je to podle vás reálné, že takto můžeme „vydělat na válce“?

Tvrzení, že „vyděláme na válce“ skrze investice do zbrojení, je nejen morálně zneklidňující, ale i ekonomicky velmi pochybné. Ano, zbrojní zakázky mohou krátkodobě rozproudit některé segmenty průmyslu, ale představa, že to je cesta k dlouhodobé prosperitě, je iluze.

Historie nás už několikrát varovala, že válečná ekonomika může zvednout produkci, ale nevede k udržitelnému růstu. Vyrábět tanky, drony nebo munici nevytváří hodnoty, které zvyšují kvalitu života, pouze spotřebováváme zdroje a přeléváme veřejné peníze do úzké skupiny firem napojených na stát. Ale pozor, ne náš stát.

Na těchto tzv. obranných investicích totiž nevydělává Česká republika jako celek, ale jen hrstka vyvolených, jednotlivci a firmy, často napojené na zahraniční zbrojní koncerny. Zisky z těchto nákupů nejdou zpět do státní kasy ani do služeb občanům. Odcházejí do dividend, do mateřských firem v zahraničí, do kapes těch, kteří si udržují vliv nikoli výkonem, ale vazbami.

Místo obnovy po pandemii, podpory malých podnikatelů nebo řešení demografické krize tak sledujeme, jak se miliardy přelévají do nákupů techniky, která v lepším případě zůstane ve skladech, v horším případně slouží v konfliktech, do kterých jsme zataženi bez diskuse. Vláda nám tvrdí, že to posílí průmysl ,ale český stát z toho profituje jen okrajově. Pár subdodavatelů možná vyrobí podvozek nebo kryt, ale know-how, rozhodování i zisk zůstávají jinde. Zase hrajeme roli levné montovny, tentokrát pro vojensko-průmyslový komplex.

A navrch se to celé balí do líbivých sloganů o bezpečnosti a odpovědnosti. Jenže pokud stavíme ekonomiku na předpokladu trvalého konfliktu, nevytváříme bezpečí, ale permanentní krizi. Místo traktorů houfnice. Místo škol munice. A říkáme tomu pokrok.

Je to moderní verze hesla: „Čím hůř, tím líp.“ Tentokrát ovšem s logem NATO a účtenkou v dolarech.

Vláda a opozice na sebe přehazují odpovědnost za inflaci, která byla největší za celou historii ČR. Není to ale z pohledu občana tak trochu jedno?

Přesně tak, vláda a opozice si už měsíce přehazují odpovědnost za inflaci jako horký brambor. Jedni ukazují na pandemii, druzí na válku, třetí na rozpočtové schodky těch před nimi. Jenže z pohledu běžného občana je tohle všechno naprosto irelevantní. Jemu je jedno, kdo za to může, protože chleba, nájem, energie a léky mu mezitím zdražily o desítky procent.

Byla to největší inflace v historii České republiky. A zatímco politici si vyměňují statistiky a výmluvy v televizních debatách, lidé si museli vybírat, jestli zaplatí energie, nebo obědy dětem. Zatímco vláda si vyplácela odměny a úřední aparát bobtnal, důchodci počítali drobné. A politici nám mezitím říkali, že „musíme být solidární“.

Jenže skutečnou solidaritu projevili ti dole, ti, co to všechno zaplatili. Politici si tuhle krizi pouze politicky rozehráli, využili ji pro své PR a pak ji nechali dopadnout na ty nejzranitelnější. Je jedno, jestli za inflaci může Fiala, Babiš nebo nějaký agent. Fakt je, že nikdo z nich za to nenese odpovědnost. Nezlevnilo se. Nevrátilo se. Neomluvilo se.

Takže ano, z pohledu občana je to vlastně jedno. Protože ať vládne ten, či onen, platíme to pořád my. Inflace byla důsledek systémového selhání a jeho obětí byl občan. A těm nahoře mezitím dál rostou konta i apetit.

Psali jsme: „Režim se vždycky podrží.“ Holec k divadlu ve Sněmovně

Šichtařová o vládních „úspěších“: Svět inovuje a vyrábí, my sestavujeme nařízení

Bum, na Fialu se Stanjurou míří trestní oznámení

Dosavadní ekonomický model založený na „levné práci“ a levných energiích byl vládními politiky prohlášen za mrtvý. Čím se zde tedy lidé mají živit?

Výborná otázka a naprosto klíčová. Politici s vážnou tváří prohlašují, že „model levné práce a levné energie je mrtvý“. Jenže zapomněli říct to nejdůležitější, co tedy místo něj? Čím se mají lidé živit? Co budou dělat desetitisíce zaměstnanců v průmyslu, energetice, zemědělství, když se zničehonic řekne: „Tohle už není moderní“?

Tento stát léta stavěl svou konkurenceschopnost právě na tom, že jsme byli výrobní základnou Evropy s přijatelnými náklady a stabilním přístupem k energiím. Teď politici tento model hodili přes palubu, aniž by připravili alternativu. Místo toho slyšíme fráze o „ekonomice znalostí“, „start-upech“ a „inovacích“, jako by celý národ mohl zítra začít programovat aplikace nebo vyrábět nanotechnologie ve sklepě.

Ale realita je jiná, většina lidí potřebuje reálnou, stabilní práci, ne vládní vizi z konferenční brožury. Ne každý může být ajťák, green-tech konzultant nebo marketér. Potřebujeme truhláře, strojníky, techniky, zemědělce, zdravotníky. Potřebujeme průmysl, který funguje a ne systém, který je podle tabulek „mrtvý“, ale ve skutečnosti ještě drží tuto zemi nad vodou.

A tak se ptáme zcela oprávněně, co nabídnete místo toho? Protože bez odpovědi to nevypadá jako transformace, ale jako demolice.