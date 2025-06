Decroix a Milion chvilek. Došlo ke slibu v kauze bitcoin

Decroix na facebooku informovala, že se sešla společně s koordinátorem objasňování kauzy Davidem Uhlířem se zástupci spolku Milion chvilek pro demokracii. Ujistila prý „chvilkaře“ i celou občanskou společnost, že dojde k řádnému prošetření bitcoinové kauzy.

„Společně s dr. Uhlířem jsme se dnes setkali se zástupci Milionu chvilek a za Ministerstvo spravedlnosti České republiky potvrdili společný zájem na důkladném prošetření kauzy a informování veřejnosti o výsledcích prošetření,“ uvedla Decroix s tím, že si váží občanské společnosti a vnímá její nezastupitelnou roli.





Vyšetření postupu politiků a úředníků na Ministerstvu spravedlnosti ale zatím neběží, protože se nikdo nepřihlásil do vyhlášeného externího auditu za 3 miliony korun. Podle Decroix byl termín podání přihlášek krátký. Anketa Žije se vám lépe, než před čtyřmi roky? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 414 lidí

„My jsme dostali ze soukromého prostředí informaci o tom, že ne všichni se stihli přihlásit, ta lhůta byla velmi krátká. Dnes ráno bylo to stejné výběrové řízení na zakázku malého rozsahu (na audit) prodlouženo do pátku tak, abychom si opravdu byli jisti, že jsme nikomu nezabránili se do tohoto výběrového řízení přihlásit. Ano, v rámci té první velmi krátké lhůty jsme nedostali žádnou nabídku, proto jsme to prodloužili,“ řekla ministryně spravedlnosti podle informací serveru ceska-justice.cz.

Decroix dodala, že pokud by se ani po prodloužení termínu nepodařilo externího auditora najít, mohl by proběhnout audit interní. „V politické diskusi padají i jiné návrhy,“ dodala s tím, že variant je na stole více a cílem je provést audit co nejdříve, aby výsledky přišly ještě před volbami do sněmovny.

Ministryně spravedlnosti také čelí kritice senátorů a opozičních politiků, že nezveřejňuje požadované listiny, jako je deanonymizovaná osa, v rámci svobodného přístupu k informacím. Decroix podle nich dokonce jednala nezákonně.

Vrchní státní zástupce Radim Dragoun ale ministryni žádá, aby ani veřejnosti ani Senátu požadované informace nesdělovala, protože tím narušuje vyšetřování orgánů činných v trestním řízení.

„Vážená paní ministryně, chápeme Vaše úsilí o maximální transparentnost vůči veřejnosti, zájem veřejnosti samotné, jakož i volených zástupců veřejnosti o danou věc. Nicméně taková veřejná kontrola státu, chápaná v nejširším slova smyslu, nemůže a nemá suplovat, nebo dokonce narušovat postup orgánů činných v trestním řízení, je-li ve věci dáno podezření z trestného činu,“ napsal Dragoun ministryni.

Podle vrchního státního zástupce není možné, aby veřejnost či zákonodárná moc vedla paralelní šetření, když zároveň probíhá trestní řízení. „Paralelní šetření se nutně při existenci množiny relevantních důkazních prostředků dostává do interference s trestním řízením, které je řádně vedeno k tomu zákonem povolanými orgány. Tím spíše je toto aktuální, pokud se trestní řízení z procesního hlediska nachází na svém počátku, který je zpravidla zcela klíčový pro objasnění věci a pro vyhledání a zajištění rozhodných důkazů,“ uvedl Dragoun v dopise, který Decroix zveřejnila na facebooku.

Dragoun uvedl, že tyto informace nemá dostat ani Senát, který přitom Decroix nařknul z protizákonného jednání, když požadované dokumenty neposkytla.

„Z těchto důvodů si Vás dovoluji zdvořile požádat, aby zpracovaná časová osa v neanonymizované podobě nebyla zveřejněna, stejně tak jako písemné podklady, které byly zdrojem informací ke zpracování časové osy. Obdobně Vás pak žádám, aby neanonymizovaná časová osa a její podklady nebyly zpřístupněny ani Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu České republiky, neboť rozšiřování okruhu osob, které disponují předmětnými informacemi a doklady významnými pro vedené trestní řízení, by mohly dosažení jeho účelu zásadním způsobem ohrozit,“ dodal Dragoun.

