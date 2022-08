Senátor Czernin: Bezpečnostní politika ČR se řídí i solidaritou se spojenci

reklama

Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, milé kolegyně, vážení kolegové,

paní ministryně právě vysvětlila návrh na působení sil a prostředků resortu ministerstva obrany v zahraničních operacích do roku 2024 s výhledem na rok 2025 a na pobyt ozbrojených sil orgánů organizace NATO na území ČR v letech 2023 a 2024. VZOB včera tuto záležitost projednal, a protože soudobé bezpečnostní hrozby dosahují takového rozsahu, že obrana a ochrana občanů nekončí na hranicích ČR a bezpečnostní zájmy země je často nezbytné chránit i daleko za hranicemi spojeneckých států. Bezpečnostní politika ČR se tedy řídí nejen úzce teritoriálně vymezenými zájmy, ale také solidaritou se spojenci v rámci NATO a EU.

Náš výbor došel k usnesení ve znění po odůvodnění předkladatelky, ministryně obrany Jany Černochové. Po zpravodajské zprávě senátora Tomáše Czernina a po rozpravě výbor doporučuje Senátu Parlamentu ČR, aby přijal usnesení, které je v příloze. A určuje zpravodajem výboru k projednání na schůzi Senátu senátora Tomáše Czernina a pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu. Usnesení je krátké, ale patří k němu dlouhá příloha ve znění:

Ing. Tomáš Czernin TOP 09



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

"Senát Parlamentu ČR I. vyslovuje souhlas s 1) působením sil a prostředků resortu ministerstva obrany

a) v rámci posílení ochrany východní hranice organizace NATO v Estonsku, Litvě, Lotyšsku, Polsku, na Slovensku a v Maďarsku v celkovém počtu do 1200 osob, a to na dobu od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024,

b) na ochranu diplomatických zájmů ČR na Ukrajině v celkovém počtu do 20 osob, a to na dobu ode dne schválení Parlamentem ČR, do 31. 12. 2024,

c) v operaci organizace NATO Joint Enterprise v rámci sil KFOR, Kosovo Force v Kosovu v celkovém počtu 8 osob, a to na dobu od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024,

Anketa Mají Babišovi odpůrci právo narušovat pokřiky či silnější formou jeho mítinky? Mají 5% Nemají 93% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 12430 lidí

d) v operaci EU Althea v Bosně a Hercegovině v celkovém počtu do 8 osob, a to na dobu od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024,

e) v operaci EUNAVFOR MED IRINI v celkovém počtu do 5 osob, a to na dobu od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024,

f) v misi OSN MINUSMA v Mali v celkovém počtu do 15 osob, a to na dobu od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024,

g) v misi OSN UNDOF na Golanských výšinách v celkovém počtu do 5 osob, a to na dobu od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024,

h) v misi Multinational Force and Observers na Sinajském poloostrově v celkovém počtu do 20 osob, a to na dobu od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024.

2) vysláním příslušníků resortu ministerstva obrany do velitelských struktur NATO, EU a OSN, působících v zahraničních operacích těchto organizací, a vyslání příslušníků resortu ministerstva obrany působících ve strukturách NATO, EU a OSN do operací pod vedením těchto organizací mimo území ČR v celkovém počtu do 25 osob, a to na dobu od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024,

3) působením nasaditelného spojovacího modulu v operacích NATO mimo území ČR v celkovém počtu do 56 osob, a to na dobu nejvýše šesti měsíců ročně v termínu od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024,

4) pobytem ozbrojených sil států NATO na území ČR, a to v celkovém počtu do 800 osob na dobu od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024,

II. bere na vědomí vyčlenění sil a prostředků resortu ministerstva obrany 1) do sil rychlé reakce NATO, a to v celkovém počtu do 500 osob na dobu od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 a v celkovém počtu do 600 osob na dobu do 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.s

Za druhé do bojového uskupení EU, a to v celkovém počtu do 650 osob na dobu od 1. ledna 2023 do 30. června 2023, za třetí do systému připravenosti schopností pro mírové operace Organizace spojených národů v celkovém počtu do 80 osob na dobu od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2024.

III. žádá vládu, aby informovala Senát o nasazení sil a prostředků resortu ministerstva obrany v zahraničních operacích a o pobytu ozbrojených sil států organizace Severoatlantické smlouvy na území ČR v roce 2023, a to nejpozději do 30. června 2024, a o nasazení sil a prostředků resortu ministerstva obrany v zahraničních operacích, a o pobytu ozbrojených sil států organizace Severoatlantické smlouvy na území ČR v roce 2024, a to nejpozději do 30. června 2025.

Děkuji vám za pozornost.

Psali jsme: Czernin (TOP 09): Babiš se chová stejně jako diktátor Putin Czernin (TOP 09): Z pšenice jsem letos nadšený! Czernin (TOP 09): Ano! Tedy… jo. Jakože určitě. Jdu do toho! Czernin (TOP 09): Odvaha, vlastenectví, statečnost

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama