Senátor Fischer: I menší nemocnice by měly být zařazeny do kritické infrastruktury

Pane předsedo, děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, kolegové a kolegyně, chtěl jsem podpořit vůbec skutečnost, že o tomto bodu dnes můžeme vést rozpravu.

Je to totiž velmi důležitá věc, která se netýká pouze trhu a vnitřního trhu v Evropské unii, tak jak řekl můj předřečník, v tom ho naprosto podporuji, týká se především bezpečnosti. Bezpečnosti a suverenity. Bezpečnosti, suverenity a ochrany těch nejdůležitějších dat a informací o každém občanovi svobodných zemí.

Když vystoupíme z toho, co nám Evropská komise v tomto smyslu napsala, co se tady navrhuje za opatření, které by platilo pro všechny země Evropské unie, a je to tak dobře, protože míra naší propojenosti je dnes taková, že musíme dbát na bezpečnost, stačí, abychom se podívali na rozsah ohrožení, v jakém dnes se nacházíme. Jsme uprostřed pandemie, mimořádně složité krize. Naše systémy byly napadeny, systémy nemocnic. I proto jsme doporučovali, aby se i menší nemocnice zařadily do té kritické infrastruktury, protože nebyly dostatečně chráněny. A také systémy například centrální administrativy. Ministerstvo práce a sociálních věcí by mohlo vyprávět.

Jsme skutečně ve velmi složité situaci, ve které každý takový útok může mít i dalekosáhlé politické dopady. Vezměme si například útok na důchodový systém, co by znamenal, a podobně. Mluvím o tom proto, že minulý rok došlo snad k největšímu průlomu z hlediska kybernetické společnosti do jedné z texaských firem, vyrábějící software jménem SolarWinds. Dodnes není úplně zřejmé, v jakém rozsahu ten útok přinesl škody, ale víme, že mezi klienty této firmy byla celá řada společností i u nás. V Americe mezi ně patřily ty nejdůležitější instituce země. Ministerstvo obrany, ministerstvo zahraničí, ochrana nebo úřad bdící nad nukleární bezpečností apod. Dodnes se vlastně vyhodnocuje, co se stalo. Proto jsem chtěl povzbudit vládu, aby v tomto smyslu konala, aby se nebála tvrdých a jasných rozhodnutí, které před námi stojí, například ochrany zabezpečení sítí 5G nebo cloudových úložišť, která zůstávají doposud stranou pozornosti, protože pokud zůstáváme takto závislí na datových tocích, například do cloudových úložišť, musíme také řádně hlídat, v souladu s naším právním řadem, informace, které tam proudí. Čili jen tak dále. Kybernetická bezpečnost není luxus. Když se podíváme navíc do pravidelných zpráv NKÚ, vidíme, že náš kontrolní úřad, náš účetní dvůr, právě na zabezpečení software nebo počítači našich úřadů klade už mnoho let velmi vážné varování, že nejsme schopni účelně, hospodárně zabezpečit to nejdůležitější, co se týká právě počítačových sítí nebo nejrůznějších smluv s počítačovými dodavateli a subdodavateli. Proto jsem chtěl vládu povzbudit, apelovat na ni, aby rozhodne to nebrala jenom jako věc, kterou nám někdo nařizuje z Evropské unie, je to v zájmu občanů České republiky, abychom budovali bezpečnou infrastrukturu i v oblasti kybernetické bezpečnosti, protože se jedná o zájem občanů České republiky. Děkuji.

