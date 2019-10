Senátor Hampl: Výjimka pro Chvaletice je velmi obtížně obhajitelný krok

Děkuji za slovo. Dobrý den ještě jednou, dámy a pánové, především k tomuto tématu bych rád řekl svůj názor obecný, že zaostávání v řešení obnovitelných zdrojů oproti zbytku Evropy není výhodou pro ČR. Naopak, byla by to nevýhoda. Argumentace ekonomickými zájmy je určitě důležitá argumentace, ale to, že nám takříkajíc svět v tomto ujede, nebude výhodou.

Nicméně jsem se přihlásil kvůli dvěma dalším věcem. Jedna je jenom reakce na jednoho z předřečníků, senátora Nwelatiho, který říká, že nechce hlasovat pro bod 6, protože tam doporučujeme jen jednu formu, fotovoltaiku. Ale já bych chtěl za sebe říci, že my nedoporučujeme, že to nutně musí být exkluzivně a jen, my říkáme: "Na tu rozhodně nezapomenout." Jestliže se vláda rozhodne podpořit ještě jiný obnovitelný zdroj energie, toto usnesení mu to nezakazuje. Čili prosím pěkně, pokud myslíte i na větrnou elektrárnu nebo tepelná čerpadla, myslím, že můžete s klidným svědomím hlasovat i pro bod 6 tak, jak je navržen.

A poslední věc, kterou jsem chtěl říci, já už jsem na evropském výboru navrhoval ještě jeden bod do usnesení. Ten měl také těsné hlasování. Přesvědčil jsem pro něj pouze polovinu výboru, což nestačilo na to, aby to doputovalo až k vám jako návrh, nicméně já si to dovolím znovu navrhnout. A to se týká dvou zcela konkrétních a aktuálních věcí, které v tuto chvíli lze udělat "relativně jednoduše" jak pro přiblížení se, řekněme, klimatickým cílům, tak i pro ochranu zdraví obyvatel ČR. A to jsou konkrétně dvě elektrárny tepelné, Chvaletice a Počerady. Obě patří k nejhorším znečišťovatelům jak ve smyslu skleníkových plynů, tak ve smyslu mnoha dalších škodlivin. A pokud jde o Chvaletice, tam nedávno byla udělena, pokud vím, nebo jednalo se a asi dojednalo o udělení výjimky z limitu škodlivin. To je podle mě velmi obtížně obhajitelný krok, protože limity jsou nastaveny právě proto, aby bránily zdraví obyvatel. A ekonomický zájem soukromého provozovatele elektrárny nemyslím, že je dobře tomuto nadřazovat. A pokud jde o Počerady, ty vlastní ČEZ, ale uvažuje se o zavření elektrárny, protože je prostě velkým znečišťovatelem. Nebo je varianta odprodat to soukromému provozovateli, což by umožnilo její další provozování. A to si myslím, že opět není v zájmu obyvatel ČR.

Čili já jsem připravil návrh dalšího bodu do usnesení, které máte rozdané. Nicméně předpokládám, že je asi potřeba, abych ho doslova přečetl, pane předsedající? Tak já ho s dovolením teď přečtu. Pokusím se to udělat rychle.

Za bod I, 6) vložit bod I, 7) následujícího znění: "Za 7) žádá vládu a další instituce státní správy, rozumí se Senát žádá vládu a další instituce státní správy, aby v zájmu zřetelného pokroku v redukci produkce skleníkových plynů, jakož i v zájmu ochrany zdraví obyvatel ČR důkladně zvážil následující možnost: a) neudělovat výjimku z pravidel pro emise škodlivin elektrárně Chvaletice, která je jedním z nejhorších zdrojů znečištění v ČR, b) neprodávat elektrárnu Počerady, která je podle řady studií nejhorší elektrárnou ČEZ z hlediska znečištění a s ním souvisejících zdravotních komplikací obyvatel, nýbrž ji postupně odstavit z provozu." Tolik pozměňovací návrh.

Ještě jen připomínám, že Počerady jsou vlastněné ČEZ, ale ČEZ je ovládán státem. A druhá důležitá věc, že samozřejmě jsme v situaci, kdy je ČR celkem zřetelným vývozcem elektrické energie, tzn. případné odstavení jedné nebo druhé nebo obou elektráren by z tohoto hlediska nemělo způsobit nějakou akutní nouzi v dodávce elektrické energie. Děkuji za pozornost.

