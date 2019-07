Senátor Horník: Samozřejmě, že jde udělat paušál

Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, vážení kolegové a kolegyně.

Tento zákon se připravoval velmi dlouho, byl hodně diskutován s různými odbornými asociacemi apod. A já osobně jsem se také snažil do toho nějakým způsobem částečně vstoupit. Jako dlouholetý starosta samozřejmě tu problematiku vnímám poměrně až na tělo. A ten zákon tak, jak nakonec dva nebo tři roky trvá, to znamená, než ho připravilo Ministerstvo financí v debatách v Ministerstvem pro místní rozvoj, tak pro mě jako dlouholetého starostu je to paskvil. Nejlepší by bylo – a možná ten návrh dám ke konci mého vystoupení – ten zákon zamítnout. Kdy by to zůstalo všechno postaru.

Paní ministryně tady říká, že se slučují dva poplatky. A to je poplatek lázeňský a rekreační a poplatek z ubytovací kapacity. Protože to musí platit ti návštěvníci. Ale ona to není pravda. Návštěvníci platí a mají povinnost platit pouze poplatek lázeňský a rekreační, ale z ubytovací kapacity nikoliv. Tam to platí ubytovatel. Paní ministryně říkala, že tady už nejde udělat paušál. Samozřejmě, že jde udělat. My jsme měli tehdy chybně jako město – a bylo to napadeno Ústavním soudem, protože nám Ministerstvo vnitra k Ústavnímu soudu dalo naši poplatkovou vyhlášku a doopravdy nám zamezili v rámci lázeňského a rekreačního poplatku vybírat paušál. Což jsme do té doby dělali, ono to trvalo několik let. Pak si toho všimly zejména krkonošské obce, ony to od nás okopírovaly.

Když se jich ptali úředníci Ministerstva vnitra, jak na to přišli, tak si vzali vyhlášku Božího Daru a dopadlo to tak, že Ministerstvo vnitra, protože ta byla nejdéle datovaná, nás dalo k Ústavnímu soudu a my jsme neuspěli. A oprávněně, musím říct. Tak jsme přemýšleli, dali hlavy dohromady, jak paušál vybírat dál, protože tam máme jistotu, že ty peníze do pokladny dostaneme. A nemusíme se starat o to, že kontrola má, že budeme chodit do ubytovacího zařízení, zjišťovat, zdali podnikatelé přiznávají, nepřiznávají apod. Neumíme to my a neumí to ani stát.

Ing. Jan Horník STAN



místopředseda Senátu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A stát to moc nezajímá, protože tyto poplatky, o kterých se bavíme, jdou čistě do pokladny obce, konkrétní obce. Stát z toho nemá vlastně vůbec nic. A z poplatku, který se týká ubytovací kapacity, jsme si vzali jednotlivé ubytovací zařízení a zjistili jsme podle počtu ubytovaných, nebo lůžek, ne přistýlek, pouze lůžek, a vycházela nám na naši lokalitu platba 1000 Kč/rok na lůžko. Penzion, 45 lůžek, každý rok jsme od něj dostali 45 000 Kč, vzájemně jsme se nemuseli otravovat. Oni nemuseli otravovat své návštěvníky, aby vypisovali, protože ten poplatek oni vybírají pro město a musí vypisovat složenky toho města. To není tak jednoduché. Takže nám paušál ubytovací kapacity byl hrozně moc nápomocen.

Teď nám tady před chvílí paní ministryně řekla, že to v podstatě nejde. Postaru to šlo a ničeho nepravého jsme se nedopouštěli. Ale to se nelíbilo zejména Ministerstvu pro místní rozvoj. Já jsem s paní ministryně o této věci několikrát mluvil a ona mi pořád vysvětlovala, že to nejde. Já nevím, proč to nejde? Proč nemůžeme poplatek z ubytovací kapacity, který je 4, nebo 6 Kč/rok, já si to přesně nepamatuji, nechat. A je to za obsazené lůžko.

Tam je ještě další výhoda. Když se podíváte dnes na lázeňský a rekreační poplatek, tak když se to sloučí dohromady, tak tam jsou výjimky pro mladistvé a pro starší. To znamená, ti vám nezaplatí ani korunu. Ale k nám jezdí školy v přírodě apod. A děti, musím říct, zvláště když přijedou děti holandské, tak to je vesnice vzhůru nohama. Co můžou, zničí. Takhle to bohužel funguje s holandskými dětmi. A že jich vozí. A ti ubytovatelé, kteří z toho mají byznys, nám nezaplatí ani korunu. Takhle nám zaplatili oněch 6 Kč, mám dojem. Bylo to ještě o to jednodušší, že tyhle ubytovatele jsme lehce přesvědčili, aby nám platili paušál. Oni měli 50 lůžek, nám zaplatili ročně 50.000 Kč a měly obě dvě strany klid.

Tato možnost odpadá a návrh Ministerstva financí a návrh Ministerstva pro místní rozvoj nás zbavuje možnosti, aby ti, kteří k nám přijedou a jsou mladistvými, nebo potom jsou těmi přestárlými, asi jako já, tak aby neplatili. A oni nám nezaplatí ani těch 6 Kč. To znamená, my jsme na tom, a budeme na tom hůř, než jsme doposud. A to nemluvím o tom paušálu, to mluvím o tom, že tento poplatek se nebude vybírat a nebude vybíratelný.

Já, protože kolegové mají také hodně připraveno z praxe, tady nechci mluvit déle. Já dávám návrh na novelizaci tohoto zákona, zamítnout.

Psali jsme: Senátor Cieńciała: Musejí být zodpovědní konkrétní lidé Ministryně Schillerová: Změna má stávajícím i budoucím akcionářům zajistit transparentnost odměňování vedoucích osob Senátor Vystrčil: Ministerstva se stovkami úředníků se rozhodla, že se budou bránit Premiér Babiš: Pan Timmermans nebyl dobrý kandidát pro Českou republiku

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV