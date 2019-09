Senátor Kantor: Znalec není tlumočník a naopak

Ještě k tomu senátnímu tisku 63, vašemu tisku 73. O návrhu zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích hlasovalo v hlasování z přítomných 68 senátorů pro zamítnutí 52 senátorů, proti zamítnutí čtyři senátoři a 12 senátorů se zdrželo. Obracela se v hojné míře odborná veřejnost, organizace sdružující tlumočníky a překladatele, kdy zcela převažující názor byl ostře odmítavý k navrhovaným zákonům.

Nejpodstatnější výtkou odborné veřejnosti bylo neúměrné stanovování dalších povinností a významné navyšování sankcí za stavu, kdy odměny znalců a tlumočníků jsou dlouhodobě nedostatečné.

Jako základní nedostatek zákona o tlumočnících se jeví zjednodušená paralela zákona o znalcích a tlumočnících. Tady je potřeba si uvědomit, že znalec není tlumočník a naopak. Každá taková profese má svá specifika. Téměř identický zákon je pro současných 3000 tlumočníků naprosto nevhodný především z důvodu navrhované zákonné regulace profese soudního tlumočníka i překladatele, nereflektuje specifika právně tlumočnické a právně překladatelské činnosti. Ta vyžaduje víc než pouhou jazykovou kompetenci. Tato profese zásadním způsobem ovlivňuje výkon veřejné správy a spravedlnosti.

Zákon stanoví podmínky vzniku tlumočnicko-překladatelského oprávnění, ale neupravuje další odborný růst tlumočníků a překladatelů. Další odborné vzdělávání je zcela nezbytné a mělo by být uloženo i přinejmenším v obecné rovině v zákonu. Možnost odmítnout tlumočnický překladatelský úkon je nepřiměřeně omezena. Ze strany státu neexistuje garance stálého přísunu zakázek a většina tlumočníků tak vykonává své zaměstnání, jiné zaměstnání nebo samostatnou činnost, takže to neumožňuje například (ta novela) odmítnout zaměstnanému tlumočníkovi úkon, který má být proveden v jeho pracovní době. A nemůže odmítnout úkon, na který se necítí odborně kompetentní.

Maximální sazby pokut jsou příliš vysoké, jednak vzhledem k povaze přestupků a vzhledem k tomu, že tlumočníci a překladatelé jsou fyzické soby, z nichž malá část má výrazně nadprůměrné příjmy. Například v oblasti takzvaným malých jazyků je výkon omezen na několik tlumočení či překladů ročně.

V Senátu byla dne 12. 8. 2019 konstituována pracovní skupina ze sedmi profesních organizací s přesahem do evropského prostoru malých či znakových jazyků. Dalšími členy jsou vzdělávací instituce a skupina senátorů. V případě zamítnutí zákona o tlumočnících by došlo k doladění zákona i dle potřeb tlumočníků v souladu s potřebami a požadavky Ministerstva spravedlnosti. To je možné i při schválení tisku 62 a 64 senátního neschváleného tisku 63. V případě schválení ostatních tisků tedy bude nutné tento nově navrhovaný zákon schválit doslova do roka a do dne. To je reálné, neboť účinnost je navrhována k 1. 1. 2021.

Z výše uvedených důvodů tedy za Senát Parlamentu České republiky žádám zdvořile Poslaneckou sněmovnu o podporu senátního návrhu, tím tedy o zamítnutí tisku senátního 63, poslaneckého 73.

