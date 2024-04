Senátor Slabý: Ministerstvo by mělo vysvětlit lidem provázanost registrů u digitalizace

reklama

Dobré dopoledne, vážený pane ministře, vážený předsedo, vážené dámy, vážení pánové, já vůbec nepřicházím s nějakým zásadním komentářem k té úpravě, která je jistě správná a potřebná, ale chtěl jsem při této příležitosti poprosit pana ministra, uvědomil jsem si to při rozkladu, poprosit o to, aby při té potřebné elektronizaci státní správy, kterou všichni užíváme, já jsem její veliký příznivec, mám všechny možné certifikáty a podpisy, které jenom mohu mít, tudíž se dostanu do všech registrů, které i rád používám, zdali by ministerstvo nemohlo nějakým velmi srozumitelným způsobem oslovit občany, kteří nejsou mezi 18 a 40 lety, a vysvětlit jim provázanost těch registrů a využívání těch elektronických podpisů a všech náležitostí, třeba NIA ID a podobně, protože když se snažím to svým starším příbuzným, rodičům a podobně vysvětlit, tak mám pocit, že třeba moji 70letí příbuzní po mém hodinovém rozkladu spáchají bilanční sebevraždu a do těch registrů se stejně nikdy nedostanou. Myslím si, že v tomhle je velice bohulibá snaha ministerstva ty registry prosadit, ale s občany to není, podle mě, komunikováno dostatečně a dostatečně srozumitelně. Takže chtěl jsem vyzvat ministerstvo, zdali by nezvážilo nějakou skutečně kampaň, protože si musíme uvědomit, že ty registry nabíhají postupně. Není to jeden celek – tak teď máme elektronizovanou státní správu, digitalizovanou a má to tak, tak a tak – ale každých půl roku přijde něco. A ti lidé se v tom skutečně neorientují a mají s tím veliký problém, zejména pak starší občané. Ale oni také potřebují šedesátiletí a sedmdesátiletí čerpat dotace, komunikovat s tou státní správou a chtějí digitálně a uměli by, ale je to příliš, řekl bych, roztrhané a složité na to, aby s tím uměli pracovat. A chybí jim ten srozumitelný lidský výklad. Děkuji za pozornost.

