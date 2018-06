Senátor Valenta: Cesta z migrační krize

Pakliže někdo v Evropě stojí o opravdové a dlouhodobé řešení migrační krize, pak je toto jediná možná cesta - uzavření evropských hranic. Je to ta nejlepší cesta jak pro Evropu, tak pro migranty samotné. Nikdo netvrdí, že bychom těmto lidem neměli pomáhat, že bychom jim neměli posílat humanitární pomoc, potraviny a další zabezpečení. Není ale zkrátka reálné, ani přínosné jim všem otevřít náruč a říkat “přijďte”. To není dlouhodobě udržitelné, protože by to v důsledku přineslo nejen neúměrné zatížení evropských sociálních systémů, ale i více kriminality, konfliktů a sporů. Evropa si musí důsledně vybírat, koho vpustí na své území, tak aby byla schopna si zachovat svou kvalitu života, svou míru rozvoje, své bohatství, o které se následně může dělit s chudšími regiony. Držím palce nové italské vládě, aby v nastalém trendu vytrvala a ukázala, že pseudohumanistické sklony jsou zcela falešné a nikam nevedou.

Ivo Valenta BPP



senátor

