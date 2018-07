Senátor Valenta: Další tragédie v Německu! Co tomu říkají vítači?

20.07.2018 18:43

Zajímalo by mne, co tomuhle říkají všichni „vítači“. Nemůžeme dopustit, aby se podobné hrůzy odehrávaly i v naší zemi! Proto budu opakovat stále dokola, radikální islamisté nemají v Evropě co dělat!