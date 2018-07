Senátor Valenta: Premiér si protiřečí

Říká se, že papír snese všechno. Přesně to, jak je zřejmé z této zpávy, platí i o programovém prohlášení nově vzniklé vlády.

Považuji za nehoráznou drzost, aby se někdo, kdo v uplynulých letech navyšoval aparát ministerstev po stovkách úředníků za účelem realizace nesmyslností, jakou je třeba EET, vydával za toho, kdo přichází zeštíhlit státní správu. Sliby premiéra Babiše jsou nejen podle tohoto příkladu jen planým blábolením, které se dobře poslouchá, ale oprávněně lze pochybovat o vážně míněném záměru jeho realizace.

Po zkušenosti s působením hnutí ANO v minulé vládě, po opakovaných změnách jeho programových priorit a cílů, po spanilých jízdách ministrů do krajů a rétorickém rozhazování miliard, které nemají, těmto slibům opravdu nevěřím. Kdyby to Andrej Babiš se snížením počtu úředníků myslel vážně, již by v této věci dávno v době svého působení na ministerstvu financí učinil.

