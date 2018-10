Senátor Valenta: Drzý medvěd skončí v kleci

Roztrhal už řadu zvířat a lidé mají obavy z toho, aby medvěd nezaútočil také na ně. Množství těch, kteří se odváží v lokalitách výskytu tohoto predátora do lesa, velmi výrazně klesá.

Názor na to, jak s medvědem naložit, se různí. Lidé (vesměs ti, kteří v této lokalitě nežijí a nemají se tedy čeho bát) tvrdí, že medvěd do přírody patří a měl by zde zůstat. Naproti tomu lidé z míst, kde šelma ukázala, co dokáže a roztrhala řadu zvířat, požadují logicky co nejrychlejší odchyt medvěda.

Ivo Valenta BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podle mého názoru je skutečně tristní, že úřady dosud nic zásadního neučinily, medvěd stále pohybuje v obydlených lokalitách a ledy se začínají hýbat až nyní. Na co čekáme? Na to, až se něco stane? Jeho řádění už přece trvá dlouho!

Medvěd tak zatím páchá další a další škody a lidé jsou proti němu bezmocní. Zajímal by mne proto váš názor – jste pro odchyt medvěda a jeho přesun do jiné lokality, případně odstřel, nebo byste mu dopřáli volný pohyb po Valašsku?

