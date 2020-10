Senátor Valenta: Hysteričtí útočníci opět lezou z děr

reklama

Tak, jako před šesti lety, také letos s blížícím se druhým kolem senátních voleb vylézají z nor ti, kterým hodně ležím v žaludku. Tyto osoby samozřejmě svými nenávistnými až vulgárními komentáři především ukazují svou malost. To mi vůbec nevadí, jsem na to zvyklý. Je to jen jejich problém a evidentně jsou v životě nešťastní, plní zášti a své mindráky si potřebují hojit na někom jiném. Obzvláště mne pak nechává chladným moralizování ze strany některých ukřivděných Pražáků (teď rozhodně nezevšeobecňuji a neházím lidi z Prahy do pomyslného společného pytle!), kteří nám chtějí mluvit do toho, jak se máme u nás na Slovácku chovat a koho máme volit. To už jsme si v mnoha formách zažili mnohokrát.

Jediné, co mne však opravdu mrzí, je to, že tito lidé napadají a urážejí také Vás, kteří mi důvěřujete. Chápu proto, že mi svou podporu vyjadřujete formou doručených zpráv a emailů tak, abyste těmto kašparům sociálních sítí nemuseli v diskuzích u příspěvků čelit.

Stejně, jako před šesti lety, kdy docházelo k podobným dehonestacím mé osoby a voličů, tak i letos se mne ptáte, proč nejdu do protiútoku. Je to jednoduché. Nikdy jsem se v politice ani byznyse nesnažil získat body tím, že bych bezdůvodně špinil kohokoliv jiného. Neudělal jsem to před šesti lety a nebudu to dělat ani teď. Není to můj styl. Pokud chce ze sebe někdo chrlit nenávist a vulgarity, ať to dělá. Známka čistého charakteru to však rozhodně není.

Tito lidé urážejí nejen mé voliče, ale současně napadají všechny studenty, kterým jsem věnoval dohromady miliony na zahraniční stáže. Urážejí zdravotní organizace, sociální zařízení, školy, kulturní instituce i sportovní kluby, včetně fotbalového Slovácka, kterým naše nadace pomohla stovkami milionů korun, když podpořila tisíce projektů. Urážejí také folkloristy, kterým výrazně pomáhám, myslivce, za něž bojuji i každého, kdo zastává tradiční hodnoty a nechce u nás nepřizpůsobivé migranty.

V tomto výčtu bych mohl dlouho pokračovat.

Je jen na Vás, vážení přátelé, komu dáte ve volbách svůj hlas a důvěru. Můj vztah ke Slovácku a práci pro region dobře znáte. Počítám s tím, že tito falešní moralisté budou útoky stále gradovat, a to až do chvíle, kdy bude odvoleno. Tím spíše si upřímně vážím každého z Vás, kdo jim nepodlehne a zůstane sám sebou. Přijďte prosím především k volbám v co nejhojnějším počtu.

Ivo Valenta BPP



