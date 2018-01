Senátor Valenta: Odvolejme Junckera

Aha, takže Evropská komise skutečně podala na Českou republiku, Polsko a Maďarsko žalobu kvůli tomu, že odmítáme akceptovat imigrační kvóty. A já stále doufal, že Evropská unie je postavena na demokratických principech, nikoliv diktátu Bruselu vůči členským zemím. Vždyť Evropská komise, ve které sedí česká komisařka Věra Jourová, maďarský komisař Tibor Navracsics a polská komisařka Elzbieta Bienkowska, tak vlastně podala žalobu částečně sama na sebe.

Absurdní, co říkáte? Asi by teď ČR, Polsko a Maďarsko mělo na oplátku navrhnout např. odvolání předsedy Evropské komise Jean-Claude Junckera. Snaží se totiž i soudními žalobami dosáhnout toho, aby jen do České republiky bylo přerozděleno na 2600 nelegálních migrantů z islámských zemí. A tomu se musíme bráti všemi možnými cestami!

Ivo Valenta BPP



