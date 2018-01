Senátor Valenta: Tikající bomba ekonomického úspěchu

Je to skvělá zpráva. České ekonomice se daří a tento trend by mohl pokračovat také v letošním roce. Nicméně souhlasím s mnohými experty, kteří tvrdí, že vládní garnitura doposud promarnila toto příznivé období k provedení důležitých reforem, které by měly ochránit českou ekonomiku, pracovní místa i růst životní úrovně všech obyvatel v období, kdy se ať už z jakýchkoliv důvodů přestane ekonomice dařit.

Bohužel vládní představitelé minulé i současné vlády jedou na populistické vlně, slibují vyšší důchody, nabírají stále větší množství státních úředníků a vybrané daně spíše spotřebovávají místo toho, aby je proměnili v důležité investice. Navíc svou přehnanou regulační politikou likvidují živnostníky a malé podnikatele, tedy právě ten segment, který na rozdíl od velkých továren a zahraničních montoven není tak náchylný na ekonomické výkyvy. Vždyť právě malé a střední podniky vytváří nejen různorodost produktů a služeb, ale především se podílí z větší části na výkonu české ekonomiky a zaměstnávají dvě třetiny všech pracovníků.

Proto považuji za velmi nešťastné, že vládní politici uvízli v představě, že malé rodinné podnikání je přítěží pro stát i společnost, a proto se jej snaží natolik omezit a svázat pravidly, že jej postupně zcela zadusí, trh se zmonopolizuje a odevzdá do rukou továren a korporací. Tento trend se snažím společně se Stranou soukromníků zastavit a v tomto úsilí budu tvrdošíjně pokračovat i v letošním roce.

Ivo Valenta BPP



