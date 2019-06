Senátor Valenta: Už nejde o blaho veřejnosti, ale jen o hejtmanovo ego

Hejtman se rozhodl udělat pro realizaci „své nemocnice“ cokoliv. A čím více odborníků říká, že jde o velmi riskantní záměr s ohledem na další krajské finance, tím více chce všem ukázat, že vyhraje. Bude ale jeho případná výhra skutečně výhrou také pro region? Jednoznačně ne!

Už teď víme, že se Čunek rozhodl obětovat dopravu výměnou za to, aby hnutí ANO jeho projekt podpořilo. Tato slova to potvrzují: „Navyšovat 34 procent do dopravy nebudeme… Vlaky už byly podepsány, ale i zde došlo a nadále dojde ke snížení investic“. Integrovaný systém dopravy nebude zaveden a další investice do autobusové dopravy nepůjdou vůbec.

Ivo Valenta BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Co bude další na řadě? Školství? Kultura? Sociální služby? Nebo sport? Navíc na případnou novou nemocnici „doplatí“ i sami pacienti. Nebudou totiž další prostředky na odměny lékařů a dalšího personálu, a ani na nákup nových přístrojů. Žádné ústupky přitom vůbec nejsou nutné! Souhlasím s tím, že je krásná představa mít zbrusu novou nemocnici, ale my na ni nemáme!

Nemůžeme si dovolit tak obrovské zadlužení, které odstaví potřebné projekty na řadu dalších let! Řešení přitom stále existuje. Je jím experty doporučovaná rekonstrukce stávajícího areálu „Baťovky“ a její proměna v moderní nemocnici 21. století. Vždyť generel k tomuto projektu je vytvořen už roky, k současným soubojům „kdo s koho“ tak vůbec nemuselo dojít.

Psali jsme: Senátor Valenta: Sedře ANO vláda lidi z kůže? Senátor Valenta: Sliby a cizí peří... Senátor Valenta: Kdyby hejtman místo velikášského snu o svém „pomníku“ raději tvrdě makal Senátor Valenta: Opravme Baťovu nemocnici

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV