Senátor Vosecký: Řešili jsme špatný televizní signál. Toto považuji za důležité

reklama

Děkuji za slovo, pane předsedající, dámy a pánové. Naše komise pracovala loňský rok v tomto složení: předseda – já, místopředsedové – Rostislav Koštial, Petr Šilar, členové – Miroslav Adámek, Pavel Fischer, Petr Holeček, Ladislav Chlupáč, Herbert Pavera, Přemysl Rabas, Petr Štěpánek a paní kolegyně Jaromíra Vítková, externisté Radko Martínek, Miroslav Nenutil a Zdena Hamousová.

Stálá komise se v loňském roce oficiálně setkala osmkrát na svých pravidelných schůzích, které přijaly 39 usnesení, 1 záznam a projednaly 10 návrhů zákona, vč. přijatých usnesení.

Dále jsme probírali problematiku televizního vysílání, protože při přechodu na DVB-T2 spousta kolegů v naší komisi potvrdila, že je problém s televizním signálem, že při špatném počasí televizní signál padá, že lidé si stěžují, přitom když se obraceli na odpovědné úřady, tak se všude tvrdí, že je všechno v pořádku. Takže k tomu je pracovní komise. Já jsem požádal o podklady, které se zpracovávají, je to na vysoké škole v Praze. Předpokládám, že analýzu, která je už teď podle mých informací zpracovaná, bychom mohli obdržet, že by byla k dispozici pro senátory a pro jejich práci. Teď nevím, jestli bude jenom pro práci komisí nebo pro všechny senátory, to budu muset zjistit, jestli bude pro všechny senátory, tak bych ji nechal všem rozeslat. Myslím si, že to bude jeden ze stěžejních úkolů naší komise, mimo běžné činnosti, kterou jsme dělali. Toto považuji za hodně důležité, protože lidé v regionu poměrně dost na to naříkají.

Aktivity komise. Organizovali jsme akce se Spolkem obnovy venkova, Cenu Adolfa Heyduka, slavnostní setkání na Vyšehradě Má vlast 2021, Země Živitelka, tisková konference Dětská chuťovka a chuťovka jako obecně, která byla v Senátu, doufám, že jste se tam dostavili, že jste viděli, že to je opravdu celkem zajímavé, interesantní, tato věc. Dále jsme měli jednání s polskou delegací, protože to byla reciproční návštěva z minulého roku. S panem Césarem Tribilským jsme se domluvili, myslím, že jsme našli shodnu, ťukli jsme i k dolu Turow, myslím si, že tam polská strana byla poměrně vstřícná. Další akcí bylo slavnostní vyhlášení soutěže Žít s krajinou 2021, Natura Viva Lysá nad Labem, Síň slávy - pocta pro rozvoj venkova, kde se předání zúčastnil i pan předseda, za což mu děkuji. Pak byla Národní konference 2021, které se zúčastnil kolega Petr Štěpánek. Za to mu také děkuji. Nejkrásnější nádraží. Tuto akci jsme sloučili, protože už bylo těch akcí dost, že bude probíhat v soutěži, to se ještě domluvíme. Pak proběhla návštěva regionu, kde jsme byli u paní kolegyně, senátorky Jaromíry Vítkové, kde jsme si prohlédli oblast Boskovicka a převážně venkovské rodinné farmy, jak podniky fungují. Za to jí děkuji, protože to bylo velmi poučné. Líbil se mi ten „česnekář“, když to řeknu, to bylo hodně zajímavé, byl jsem celkem překvapený. Ten kluk byl hodně dobrý. Měli jsme plánované dvě zahraniční návštěvy. V září se konala pod vedením místopředsedy Jiřího Oberfalzera návštěva Rakouska. Hlavním cílem bylo seznámit se s rozvojem podhorských oblastí a jižní části Dolního Rakouska, s horskými farmami a agroturistikou. Panu místopředsedovi bych chtěl poděkovat za to, že se ujal naší delegace. V říjnu jsme pod vedením místopředsedy Senátu, pana kolegy Horníka, navštívili Francii v oblasti Provence, to bylo taky velmi zajímavé, kde hospodaří už 30, 40 let s vodou, možná ještě dřív, protože oblast Marseille je poměrně docela suchá. Myslím si, že by nebylo od věci, kdyby ze Senátu tam byla speciálně návštěva, teď otázka je, kdo to udělá, to už je jedno, ale myslím si, že bych to mohl doporučit, návštěva této oblasti, a jenom do firmy Canal Provence, protože oni tam ty věci mají opravdu vymyšlené, mají je dotažené, mají je dotažené jak po technické stránce, tak je mají dotažené po legislativní stránce. Mají to i vizionářsky vymyšlené, že mají smlouvy na x miliard kubíků z čerpání vody z Rhony na dalších 30 let a podobně. Myslím si, že z tohoto bychom si něco mohli vzít, případně nějak se s nimi zkusit domluvit, jestli bychom ten model nemohli praktikovat i u nás. Já si myslím, že první za úvahu by stála asi Morava, protože to sucho bude. Myslím si, že to budeme muset řešit.

To je asi tak všechno. Děkuji za pozornost.

Jiří Vosecký SLK



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Senátor Vosecký: Mají majetek, nemohou tu dávku kvůli tomu v podstatě dostat Senátor Vosecký: Do IZS jen vneseme chaos Senátor Vosecký: Firmy, které privatizovaly propan-butan, dostaly kolem dvou miliard jako dárek od státu Senátor Vosecký: Ani opozice není úplně bez viny

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama