Senátor Vosecký: Staňte se součástí Hasičské fontány

Více než tisíc dobrovolných i profesionálních hasičů ze všech krajů České republiky zamíří v sobotu 2. června do hlavního města, aby zde vzdali poctu československému státu a na motivy symfonické básně Vltava z cyklu Má Vlast společně vytvořili největší hasičskou vodní fontánu na světě. Vltava se díky hasičským stříkačkám doslova ve 22 hodin vzedme do vzduchu a za doprovodu světel a hudby vytvoří unikátní a dosud nevídaný vizuální zážitek, kdy se před diváky odehraje světelný koncert a vodní balet několika tisíců kubických metrů vody v jednom okamžiku.

K organizačnímu zajištění provedení hasičské fontány byl založen spolek Hasičské fontány z.s., ve kterém jsou zastoupeny osobnosti, které mají dlouholeté zkušenosti s realizací hasičských fontán. Projekt je podporován předsedou Senátu Milanem Štěchem, senátorem Jiřím Voseckým, ministerstvem vnitra, Hasičským záchranným sborem ČR, hejtmanem Ústeckého kraje a Asociací krajů. Mediálně se ho rozhodla podpořit Česká televize.

Propagace práce hasičstva jinak

Podstatou akce je uspořádání „živé“ vodní fontány tvořené věcnými prostředky požární ochrany (požární čerpadla, požární hadice, požární proudnice), jejíž jednotlivé kompaktní vodní proudy budou obsluhovat uniformovaní hasiči v duchu hudební choreografie za podpory světelných efektů.

V roce 2018 budou probíhat po celé republice oslavy na téma 100 let státnosti a této příležitosti bychom chtěli využít pro uspořádání hasičské akce republikového významu, kdy cílem akce Hasičská fontána Praha 2018 je propagace práce hasičstva České republiky tak trochu jinak. Každý hasič je hrdý na to, co dělá. Každodenní prací naplňuje motto: Bližnímu ku pomoci, vlasti ku prospěchu a sobě ku cti. Prestiž hasičů je občanskou veřejností vnímána jako velmi vysoká.

HASIČSKÁ FONTÁNA PRAHA 2018

sobota 2. června 2018 – 22:00 hodin

Rašínovo a Hořejší nábřeží – Jiráskův a Palackého most

Hlavní město Praha

Nenechte si ujít tuto jedinečnou podívanou, co víc, coby člen družstva dobrovolných nebo profesionálních hasičů se na tvorbě tohoto unikátního zážitku při příležitosti 100 let české státnosti můžete podílet – být jedním ze 200 pětičlenných družstev. Protože chceme zviditelnit a vyzdvihnout práci hasičů napříč Českou republikou, budou družstva zastoupena rovnoměrně z celé země, půjde o 2 až 3 družstva z každého ze 77 okresů.

Veškeré organizační podrobnosti a požadavky jsou uvedeny ZDE. Přihlášku je nutné podat do 28. února 2018.

Oslovovací dopis – velitelům a zřizovatelům jednotek PO najdete (ZDE)

