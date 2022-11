Senátor Wagenknecht: Myslím, že lepší než regulace je vždycky trh volný

reklama

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Vzhledem k tomu, že pan ministr řekl všechno úplně, tak já k tomu nemám moc co dodávat, k tomu samotnému obsahu, jenom krátce k průběhu jednání našeho výboru. My jsme to doporučili schválit ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. Jenom malinko něco navíc, co se týká – u nás byla většinou hlavně debata o tom meritu. Jaké typy vlastně toho pohonu bylo voleny, v rámci této směrnice a toho zadávání a jsou reálné.

Já si osobně myslím, že lepší než regulace na nějaké úrovni směrnice vždycky je trh volný. A samozřejmě vývoj technologií, které tady jsou. Nicméně tady už to padlo, jak to osobní automobily, autobusy, trolejbusy, po debatě se zástupcem ministerstva tam padlo to, že asi reálné do budoucna bude zejména tedy elektromobilita a potom případně vodík.

Já chápu, že právě u té městské dopravy ten vodík asi bude možný nějakou formou ze solárů vytvářet a potom to do těch autobusů dávat. Byla tam i debata ohledně plynu. Já jsem také komunikoval, myslím, že zrovna den před tím, než byl náš výbor, tak česká automobilka, která vyrábí automobily na plyn, tak ohlásila, že ukončuje jejich výrobu.

Tak i to v rámci té směrnice vyjednáno bylo, ale jako ten technologický výbor zkrátka jde sám tím tržním prostředím. A ta regulace potom většinou dobíhá. Takže co bylo třeba vyjednáno už vlastně ani nebude moc relevantní.

Takže velice krátce za mě k tomu, navrhujeme schválit v tomto znění. Ještě bych dodal jednu věc. Pan ministr tady říkal a říkal to opatrně, to, že máme nějaký infringement a tady to padá skoro u každého tisku, který tady máme, tak jenom za nás, že jsme to probrali i věcně. A že jenom je relevantní to, že schvalovat něco kvůli tomu, že se to nestíhalo, není to relevantní.

Za mě asi vše.

