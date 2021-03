Senátor Wagenknecht: "Nějaká teta", nějaká odbornice na catering dostane zakázku za stamiliony korun?

reklama

Děkuji, pane předsedající. Já bych doplnil kolegu, on tady hodně věcí už řekl. Jenom za mě, my jsme to opravdu probírali do velkého detailu a já bych jen řekl, co se tady vlastně děje v tuto chvíli. Chápu motivace, které tady máme, aby se dejme tomu v rámci pandemie lépe a efektivněji nakupovalo. Nicméně pan kolega senátor Bek tady sice není, ale řekl výbornou věc na jednání naší senátní komise.

Ta pandemie tady není nějaká novinka, už jsme v ní rok a budeme ještě nějaký možná další půlrok fungovat. A to, že se nakupují státní hmotné rezervy, je věc, která je běžná, měla by fungovat standardně. A my se s tím stavem musíme naučit žít. Dělat z toho výjimky je podle mého názoru velké riziko.

Riziko, zmíním proč. Zmíním teď už tři zakázky, které byly mediálně komunikované v posledních dnech. Jednu probíráme na naší komisi. Asi jste také už všichni zaregistrovali nákupy antigenních testů ministerstvem vnitra, které teď šetří několik útvarů policie. Myslím, že i centrální, dílčí. V tomto nouzovém stavu je největší problém to, že důvěra občanů v to, že stát, který řeší tak zásadní věci, se chová, jak se chová, snižuje jakoukoli další důvěru občanů v to, že peníze, které se z peněz daňových poplatníků tady utrácí, jsou utraceny hospodárně a efektivně.

Já nepůjdu do velkého detailu, půjdu k samotné zakázce. Po prvním jednání komise máme velké otazníky, jak to vlastně celé probíhalo. Jednoduše. Byla vybrána firma, jejíž jednatelkou je paní, která je, myslím, že odbornice na catering, firma nikdy neprodávala antigenní testy v takovémto rozsahu. Před několika lety ještě byla v offshoru, vykazuje negativní hospodářský výsledek rok zpátky a dva roky nulová čísla ve svých závěrkách.

A takováto de facto prázdná schránková firma dodává stamilionové zakázky kvůli tomu, že to bylo vysoutěženo během několika dnů. V nouzovém režimu. A my tento obdobný nouzový režim tady zavádíme do další instituce.

Bylo komunikováno, že státní hmotné rezervy jsou dobrým zadavatelem, chyby nedělají. Já to nechci rozporovat, nicméně právě v tom kontextu antigenních testů nebyla vybrána firma druhá v pořadí, firma Chironax, já to tady řeknu. Nicméně nám bylo sděleno, že tato firma nebyla vybrána právě proto, že je nebezpečná a je riziková ze strany resortu ministerstva vnitra. No, a koho vybraly státní hmotné rezervy na dodání respirátorů? Úplně náhodou firmu Chironax. Takže tady jednotlivé resorty si navzájem vylučují dodavatele s tím, že jsou rizikoví. Pro někoho ano, pro někoho ne. A toto asi bude pokračovat dál.

Velice krátce, měli jsme tu dnes dlouhé povídání, zkusil jsem si jen udělat nějakou rešerši nových zakázek. Nadpis z dnešního dne, iRozhlas.cz, 15:27. "Ministerstvo zdravotnictví pochybilo, zadání kritizuje Babiš, specifikace na nákup testů do škol. Jde o zakázku na další nákup antigenních testů do škol v řádu milionů." A v tuto chvíli už pan premiér kritizuje to, jak to v tuto chvíli někdo vypisuje. Opět v nouzovém režimu. Takže my jsme vlastně ještě ani nevypsali a už se tady hádá pan premiér s ministry, jak to špatně dělají. A jak to dopadne? No úplně stejně. A my s tímto postupem tady máme, že víme, že státní hmotné rezervy tady dodávají offshorovým firmám, ministerstvo vnitra dodává asi během osmi dnů, my jsme říkali ten pojem, já ho nechci opakovat, "nějaké tetě", zkrátka nějaké odbornici na catering jí dá zakázku za stamiliony korun a my toto chceme připustit? Já se omlouvám, ale to opravdu nechceme podle mého názoru připustit. Máme standardní mechanismy, zákon umožňuje v případě časové tísně vybrat dodavatele a tam si to odůvodnit.

Mnoho z vás jsou tady starostové nebo jste vedli jiné velké instituce, sami víte, jak ten zákon je přísný, jak s tím musíte bojovat. A proč bychom toto vypouštěli? Z mého pohledu u takto velkých objemů zakázek, které se dělají překotně, abychom minimálně základní principy, hospodárnost, efektivitu a účelnost výdajů, abychom je zajistili. Podle mě je to nepřípustné, je nemorální vůbec takto postupovat dál. A za mě bych proto velice prosil a podporoval zamítnutí toho zákona jako celku, protože to je opravdu zrůdnost, řeknu to úplně na rovinu.

V této chvíli, v těchto zkušenostech tímto směrem jít je de facto korupce, která bude následovat, bude pokračovat dál a budeme přicházet o stovky milionů korun. Nebudou peníze na nic po příštích volbách, ta příští vláda bude mít peklo, aby vůbec tady něco zachránila z rozpočtu, který je teď vlastně úplně vykradený. A my tady budeme připouštět, aby si jeden rezort vyhazoval stovky milionů do offshoru, státní hmotné rezervy, další tady bude asi zase nějaká debata, jestli tato firma, tamta firma. A my na to budeme jenom koukat. Chápu asi motivy, které byly vedeny tím, aby to bylo rychlé, i to se dá zvládnout, pokud to bude možné.

Druhá věc ještě za mě, není jasné, jak je definice v zákoně navržena, že to bude používáno pouze pro zdravotní nákupy. Je to v souvislosti s covidem, ale pro bezpečnostní krizi, která by měla být nějakou formou ošetřena. Nikdo mi nezaručí, že se kvůli tomu nebude kupovat řepková bionafta do státních hmotných rezerv. Pouze to zjednodušuji, ale pro to pochopení samotné.

Nicméně kdyby tady náhodou opravdu byl zájem takovýto korupční zákon přijmout, já doufám, že ne, a to se omlouvám panu předkladateli, protože on bojoval proti korupci dlouhá léta, tak to určitě bude vnímat, že je to špatně v konstelaci toho, co se tady děje, tak jsme připravili pozměňovací návrh, jak jsem říkal, který aspoň nějaké základní principy vnáší do tohoto netransparentního procesu. Nebude možné tyto zakázky schvalovat ve střetu zájmů. Nebude možné zakázky dávat firmám, které jsou z offshoru a nemají zkušenosti a tak dále. Ten text je probraný, je to nějaká možná varianta, ale já pro ni neholduji, protože si myslím, že principiálně bychom říkali: "Pojďme uvolňovat stavidla stamilionů korun na další půlrok."

Co bych ještě doplnil k tomu samotnému textu. I on sám podle mě, jak je to napsané, není úplně moc kvalitní. A co se týkalo reakcí MMR, které tady dnes není, překvapila mě ta jejich reakce. Tak my jsme tady řešili střety zájmů, evidenci skutečných majitelů, jestli si to dobře pamatujete, bojovali jsme, aby se zákon upravil tak, aby bylo odhalováno. To jim vlastně nevadilo, tohle se jim vlastně také líbí. Já mám úplně z toho celého pocit, že tady musíme jen zadávat za půl roku miliardy korun, aby to teklo a tak dále. Takže jen říkám za mě, určitě budu pro zamítnutí zákona. Kdyby náhodou neprošlo, tak je tady pozměňovací návrh garančního výboru.

A ještě bych se krátce vyjádřil k tomu, co tu máme ještě z hospodářského výboru. Já chápu vaše motivy. Ten přílepek je špatná věc, pojďme to zhojit. Ale zkušenost, kterou máme, už to jednou zamítli. Já vím, že každá snaha dobrá, ale to riziko, že to zamítnou znovu, je velká. Kvůli tomu bych se nevzdával toho, abychom dali najevo, že korupční zákony by Senát zkrátka podle mého názoru schvalovat neměl. A nejsem člověk, který by byl moc kritický v nějakých oblastech, ale v této oblasti se tomu dlouho věnuji, nejsem sám, a už to ustřihnu, mám být ticho, prosím o podporu zamítnutí zákona, případně potom ten pozměňovací návrh.

Děkuji.

