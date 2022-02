Senátor Žaloudík: Pandemický zákon je rudý hadr ve společnosti. Neblázněme lidem hlavy

reklama

V pořadu 360° na CNN Prima NEWS zdůraznil, že v současnosti je potřeba lidi hlavně uklidnit a ne mezi ně pouštět „rudý hadr“. Naopak senátor Roman Kraus (ODS) doufá, že horní komora novelu podpoří.

„Budu proti. Je to nemoudrá tečka a rudý hadr puštěný do společnosti. Mohlo se o tom debatovat delší dobu. Po zkušenosti s covidovými zákony z posledních dvou let to umíme případně vyjednat urgentně,“ ohradil se Žaloudík.

Novelu pandemického zákona schválila minulý týden Sněmovna. Úřady budou moci nařídit testování na covid například nejen zaměstnancům, ale i podnikatelům, studentům, žákům a předškolákům. Karanténu nebo izolaci by pak bylo možné nařídit jen krátkou textovou zprávou.

Platnost zákona byla stanovena do konce listopadu a vláda opakuje, že jde o pojistku, kdyby se situace ohledně pandemie koronaviru zejména na podzim zhoršila.

Postoj senátorů ale není jednotný. „Snad vysvětlíme novelizovaná ustanovení. Není to strašák, jak si o něm často čtu. Jsou to reakce na původní novelu, která byla zásadním způsobem upravena. Snad převáží to, že novela bude zaparkována, bude to pojistka na podzim,“ hájil novelu Kraus.

Podle Žaloudíka to vypadá, že lidi se konečně přestali bát viru, ale budou se teď bát nové vlády, kterou po podzimních volbách přijali s nadějí. „Je to zbytečná akce, strach z politiků by neměl být větší než z viru,“ zdůraznil.

Je potřeba chovat se k lidem fér

V době, kdy poslanci zákon projednávali, odpůrci v blízkosti Sněmovny opakovaně protestovali. Někteří vztyčili makety šibenic symbolizujících podle nich právě pandemický zákon. Svolavatelem nejen této akce, ale i řady dalších v následujících dnech, byla iniciativa Chcípl PES.

„Kdybychom se o věcech bavili s rozumem, nemusely žádné demonstrace být. Nastala doba lidi uklidnit a být k nim laskaví. Pokud bychom se k lidem chovali přímo a fér, nemyslím, že demonstrace přerostly v něco zásadního. Nesmíme lidem bláznit hlavy červenými mikinami a rudými hadry,“ dodal Žaloudík.

Kraus souhlasil, že je potřeba občanům vysvětlit, co novela obnáší. „Dostáváme stovky mailů a mnoho lidí zákon odmítá, protože podle nich nařizuje povinné očkování. To tam samozřejmě není,“ nastínil.

Novelu projedná Senát ve čtvrtek. Pokud ji schválí, poputuje na Hrad. „Ano, v té upravené verzi ten zákon podepíšu,“ ujistil prezident Miloš Zeman v Partii na CNN Prima NEWS.

(záznam pořadu 360° najdete ZDE)

