Senátorka Dernerová: Jsou to svatí lidé

Děkuji, pane předsedající. Vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové, já bych navázala na ctěného kolegu Jiřího Čunka. Já s ním souhlasím v tom punktu, že bylo by dobré tady schválit dneska jenom skutečně ty finanční částky pro ty pěstouny a o tom dalším se pobavit dál, protože si myslím, že těch chyb je tam hodně.

Takže to byly takové jejich postřehy, které si myslím, že jsou dost podstatné. A za sebe říkám, že samozřejmě je lepší tedy péče domácí nežli tedy ústavní. Ač tedy musím apelovat na to, aby ty děti tam skutečně nezůstávaly prostě do toho roku věku. Aby se hnuly prostě i ty soudy, musíme na to jít i druhou stranou. A taky apeluji na to, jak říkal kolega Čunek, prostě ty kojenecké ústavy, aby prostě pro určitou skupinu dětí zůstaly, protože si myslím, že jsou v tomto ohledu nezastupitelné. Po dlouhém váhání, zvažování pro a proti, vidím tady prostě, teď se zaměřím na to, že potřebujeme posílit skupinu pěstounskou, protože skutečně je to o těch penězích. Ti lidé půjdou do toho spíš, když ty finanční prostředky dostanou, než když tedy teď je v podstatě nemají.

Tak nakonec asi pro tento zákon zvednu ruku. Ale jak říkám, je zapotřebí se na to podívat ještě jinak. Napravit ty změny. A mělo by se to opravdu kontrolovat, protože pokud ty změny nebudou napraveny, vlastně ty špatné stránky zákona nebudou napraveny a budou přetrvávat, tak je velký problém do budoucna. A měli bychom si to skutečně dát za své. A prostě do roka a do dne, aby to ministerstvo skutečně dostálo tomu slibu. Aby se nečekalo 5 let a nehonilo se to na poslední chvíli, abychom pak zvedali ruku pro něco, pro co jsem původně ani zvednout ruku nechtěla, jo? Protože mně to vadí. Vadí mi to. A vadí mi to i z toho důvodu, že na ten kojenecký ústav jezdím takovou dlouhou dobu. Takže za sebe říkám, že jsem úplně rozpolcená. Mělo to vypadat asi úplně jinak. Ale když vidím ty pěstouny a ty děti, tak asi nic jiného mi nezbude. Děkuji.

