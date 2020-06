Senátorka Dernerová: Mám obavu, aby ambulantní specialisté byli nějakým způsobem zaplaceni

reklama

Děkuji, pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, pane ministře. Já říkám, že ten návrh zákona podpořím, protože musím podpořit. Protože to je vlastně první krok k té možnosti vydat vyhlášku. Ovšem zase je to z mého pohledu trošku bianco šek, protože tu vyhlášku už z nás nikdo neuvidí. Uvidí se až po dohadovacích řízeních, po tom, co se vyjádří třeba Lékařská komora, ta má dát své připomínky do 12. června. Já mám takový dotaz na pana ministra, protože původně bylo řečeno, že pro ambulantní specialisty bude navýšení asi o 20 % toho bodu jako takového. A po hovorech s mými kolegy, jmenovitě se Zoranem Jojkem.

Ten mi říkal, že to bude 4-5 %, což je strašně málo. Tam vlastně se nedá zohlednit ten propad té produkce, která byla evidentně tedy nižší, když jsem seděla v té ambulanci stále přes celé to období, tak lidé se báli chodit. Teď se to trochu vylepšuje, ale není to ještě normální klasický standard, takže tady je obava z toho, aby ambulantní specialisté vůbec tedy byli nějakým způsobem pak zaplaceni, protože pokud by se mělo tohle to kompenzovat vlastně tak plně, tak se vypočetla hodnota asi na 1,34 koruny. Takže to by mě velmi zajímalo. Potom je otázka právě toho, protože řada z nás má takzvaný paušál, jestli tedy tím pádem ten paušál se má vykazovat celý, nebo jenom to, co si člověk vydělá, na to mám řadu dotazů kolegů, protože nevědí, co mají dělat, jestli mají psát to, co si vydělali, nebo to, co paušálem jim jest dáno, aby na konci roku nemuseli vracet velké množství finančních prostředků nebo po zúčtování toho období. Předpokládám tedy, že nemocnice tam asi na tom zůstanou stejně, že za 80 % produkce to bude 100 %, jak to bylo domluveno, jestli to tedy zůstane v té úhradové vyhlášce. Takže to jsou otazníky, které máme, nehovořím jenom za sebe, ale i za řadu kolegů, kteří se na mě obrátili. A v podstatě naprosto jsem souhlasila i s Jitkou Chalánkovou, protože tam byl ty otázky těch CT a magnetických resonancí, které také nebyly zohledněny. A řada, i když se jedná o takzvané privátní, tak řadu těch výkonů pokrývají právě tahle ta zařízení, protože mnohdy státní to prostě nejsou schopny dát, takže to si myslím, že by se mělo určitě diskutovat, aby nedošlo ke kolizi, protože pan premiér říká, že tedy to zdravotnictví teď na prvním místě, takhle abychom se nedostali do nějakého klinče. A pak ještě mám jeden dotaz, protože mimo jiné i já posílám děti, které mají nějaký handicap, do rehabilitačních zařízení, respektive takových stacionářů, kde jsou rehabilitační sestřičky, a nejsem to jenom sama, jsou to ženy v jiných městech, a tyhle ty rehabilitace taky stály. Tak jestli tyhle ty rehabilitace, které jsou uvnitř těch zařízení, budou nějakým způsobem taky kompenzovány, protože jsou v podstatě také na nule. Vím, že jsou to tedy hodně cílené dotazy, když to nebudu vědět teď, tak jenom posléze tedy mně poslat, abych to byla schopna těm lidem nějakým způsobem přeříkat, děkuji.

MUDr. Alena Dernerová BPP



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Senát rozhodne o maturitách a dalších opatřeních kvůli koronaviru Kolektivní imunita není příliš vysoká, varuje lékař Voleman z nemocnice. Do budoucna je to velké riziko Ministr Vojtěch: Všichni zdravotničtí pracovníci jsou našimi hrdiny Premiér Babiš navrhuje mimořádné odměny zdravotníkům v první linii. Platit by měly pojišťovny

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.