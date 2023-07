Senátorka Kovářová: Spotřební daň nemá vůbec existovat. Stát tu není tu od toho, aby vychovával

reklama

Dobré ráno. Když jsem si přečetla, že do sněmovny jde novela zákona a spotřební dani, tak jsem zajásala, že vláda konečně navrhuje spotřební daň na tichá vína. Pak jsem bohužel zjistila, že chce uspíšit zvýšení spotřební daně z nafty. Tedy z pohonných hmot, na které u nás jezdí 40 % osobních aut a 95 % nákladních aut a autobusů. Co tento zákon znamená? Že se prodraží pohyb, cestování, transport všeho užitečného, veškerého zboží. Tedy změna v průběhu letošního roku dopadne na všechny. Na každého občana, na každého kupujícího i na každého senátora. Pokud schválíme tento zákon, pak změna ceny nafty v průběhu roku způsobí komplikace i mnoha firmám, které své náklady měly rozpočítány v kalkulacích. Teď se do těch kalkulací nevejdou. A rozhodnutí, která učinili ve víře v sazbu daně platnou po celý rok, se najednou naším přičiněním, naším rozhodnutím stanou nerentabilními. Mám ovšem i další důvody, proč tento zákon nepodpořím. Vláda slibovala, že zvyšovat daně nebude. Ať tuhle změnu vysvětluje jakkoliv, prakticky jde o zvýšení daně. A stát má šetřit u sebe. Má rušit agendy, omezovat plýtvání, a nikoliv tahat lidem více peněz z kapes. Oni jsou na tom hůř než stát. Stát si vytiskne další peníze, ale řada lidí u žádné peníze nemá. Takže se ptám pana ministra, jakou agendu dnes předkládá ke zrušení? Jakou instituci navrhuje zrušit? Ve které rozpočtové kapitole navrhuje škrty? Čekám na to už 8 měsíců.

Podívejme se na program dnešního pléna. Většina bodů přináší přímé nebo nepřímé nároky na veřejné finance. A konečně pro své ne mám důvod nejpodstatnější. Spotřební daň nemá vůbec existovat. Protože jejím původním účelem – pamatujete si? je regulovat spotřebu. Tu špatnou spotřebu. Spotřebu těch špatných věcí. Proto je selektivní, nesystémová, nespravedlivá. Dostatečně mají sloužit pouze k financování veřejných statků, a nikoliv k regulaci spotřeby a k výchově svéprávných, dospělých, svobodných občanů. Stát je tu od toho, aby zajistil bezpečí, soudy, vojsko, obranu, policii, maximálně ještě školství a zdravotnictví. A není tu od toho, aby vychovával lidi, co mají pít, čím mají jezdit, co mají nakupovat a jak zdravě mají žít. Děkuji, že jste mě vyslechli a že má slova berete vážně.

JUDr. Daniela Kovářová



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: „Krádež.“ Důchody utlumeny. Půjdou k soudu Farage a zrušené konto. Senátor bije na poplach: Zachovat hotovost, jinak... Závislost na alkoholu, závislost na sítích... S Jindřichem Vobořilem o čůču, pařbě a občankách u kasy Nejvíc to odnesou zaměstnanci. Ekonom popřel, co tvrdí Stanjura

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.