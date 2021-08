Senátorka Němcová: Pane místopředsedo vlády, Vaše výpady jsou úplně mimo mísu

reklama

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já jen ve stručnosti, dámy a pánové, chci říci svou výhradu vůči tomu, jakou formou se vymezil proti návrhům a proti postupu předsedy Senátu místopředseda vlády.

Já bych očekávala, že by pan ministr měl poděkovat, protože každý zákon, může se stát, že při každém dalším a dalším čtení bude nalezeno něco, co ho může vylepšit. Toto může být. Na jedné straně střet názorů, kdy pan ministr bude obhajovat svou verzi a pan předseda Senátu bude trvat na tom, že spolu s experty a s právníky je přesvědčen o tom, že jeho verze je lepší. Ale tato forma názoru se tady neobjevila.

Já vím, že pan předseda Senátu nepotřebuje nějakého zastánce, abychom tady defilovali jeden za druhým a říkali, že stojíme za ním. Ale mě přesto tato forma zaráží. A tím spíš mě utvrzuje, že za tím něco je. Protože kdyby pan ministr řekl: "Fajn, přišli jste na něco, je to sice z mého pohledu třeba pozdě, ale mám velký zájem na tom, aby to byl kvalitní zákon, který by skutečně zarazil konání těchto energošmejdů," když už se vžil tento názor, tak byste prostě takhle vystoupil a takhle byste to, pane místopředsedo vlády, řekl. Ale vaše výpady proti tomu, že jste to dostal pozdě a že kdo ví, kdy jsme se k tomu mohli vyjádřit, jsou úplně mimo mísu. Vždyť vy v PS jste měli dostatečnou lhůtu k tomu, abyste si všechny aspekty toho zákona prošli.

Jestliže tam byly potom předloženy pozměňovací návrhy, tedy pana poslance Nachera, které tady komentoval předseda Senátu, tak vy dáváte při finálním hlasování ve 3. čtením v Poslanecké sněmovně k nim stanovisko. Já jsem se v rychlosti teď podívala na to hlasování v Poslanecké sněmovně 16. července, tisk 799 sněmovní, 3. čtení. A u všech, až na 2, co byly takové marginální návrhy, jste dal neutrální stanovisko. U jednoho, u návrhu pana poslance Jurečky, jste dal záporné, ale u všech těch vážných jste dal souhlasné.

Na co máte celý aparát? Jak to, že ve chvíli, kdy jsou předloženy takové zásadní, včetně komplexního pozměňovacího návrhu, to neposoudíte a neobrátíte vzhůru nohama každé slovo a každý návrh nepodrobíte tomuto testu a potom přijdete do Senátu a tady něco vykřikujete o tom, že jsme něco zanedbali? No, to mně přijde opravdu potvrzení toho, že je to zlobbovaný návrh, že je to nefér návrh, že to není návrh, který má posloužit veřejnosti, občanům, firmám, obcím atd., ale že má posloužit nějakou úplně jinému a že vy za tím stojíte.

