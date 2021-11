Senátorka Seitlová: Veřejná doprava v některých okrajových oblastech nám chybí

reklama

Vážený pane ministře, vážený pane místopředsedo, my jsme se rychle měnili, takže opravdu to bylo takové hektické. A teď si myslím, že je jasné, že pokračuje obecná rozprava, respektive rozprava. A já jsem se do té rozpravy přihlásila, protože já nesmím odejít z toho místa, dokud mě někdo hned nenahradí, protože jinak by byla přerušena schůze. Tak jsme to museli udělat takhle strašně rychle. Tak tam je taková drobná procesní komplikace.

Já musím říct, že moje stanovisko, které jste slyšeli úplně na úvod, že nesouhlasím s tím, že bychom měli volit takzvané žluté karty, odůvodněná stanoviska trvá. Nejsem si zcela jistá, jestli moji předřečníci, tak, jak přečetli ta usnesení, navrhují tato usnesení, takže by se mělo o nich pak hlasovat. Jsou to jejich návrhy v tuto chvíli, ale předpokládám, že ano. Tak to jenom pro ještě ujasnění.

Ale proč vystupuji, to je asi to, že v tomto případě já mám spíš trošku problém. Já si myslím, že právě část tohoto návrhu, který teď projednáváme, tak je jedna z nejzávažnějších, nechci říct nejkontroverznějších. Ten návrh se týká tzv. samostatného jakéhosi fondu a povolenek, které budou řešeny v rámci systému EU ETS 2. To znamená, to, co dosud nebylo zpoplatněno, to jsou budovy a to je doprava.

Tady opravdu mám já sama trochu nejistotu v tom, jak tento systém bude následně administrativně a vůbec funkčně realizován. Protože víme, že velké ETS se týká velkých firem, mají na to rozsáhlý aparát, plánují a mohou i svoje aktivity a investice podle toho vývoje, který probíhá dopředu, pokud samozřejmě nedojde k takovým náhlým situacím, k jakým došlo, nějakým způsobem předvídat.

Zamýšlené dopady na chování domácností ale budou trošku složitější, protože ti lidé, kteří mají tyto domy, nemají takový aparát. Nepotýkají se denně s možností nějakého investičního plánu a toho, jak se vyrovnat s tím, že ta kalkulace by pro ně byla třeba výhodná. Takže to je otázka, která mě trošku trápí. A pak jsou tam ještě další věci. To je otázka, která se týká mimotržních bariér. Tzn. třeba dopravní obslužnosti. Ano, jestliže já chci, abych se choval správně a nezatěžoval dopravu a neměl tedy náklady s emisními povolenkami na moje vozidlo, pak mohu jet veřejnou dopravou.

Jenže my víme, že ta veřejná doprava není rovnoměrně zajištěná, že v některých okrajových oblastech nám chybí. A pak je tu ta nejvážnější otázka, která souvisí s tím, že my máme de facto ty velmi sociálně slabé skupiny obyvatel v nájemních bytech. A tyto budou zatíženy tou povinností povolenky jako takové, nicméně nebudou schopni ovlivnit, jak bude probíhat renovace těch budov, ve kterých oni bydlí.

To jsou samozřejmě věci, které by měly být dořešeny. Tady je možné vycházet z toho, že tento systém by spíš mohl být řešen uhlíkovou daní, která se uplatňuje v jiných zemích a je poměrně funkční. Ale dávám to ke zvážení, jestli by se o tom nemělo více jednat, protože skutečně ten mechanismus té administrativy emisních povolenek pro domy a pro dopravu každého z nás je opravdu administrativně velmi náročný a bude mít v praxi spoustu problémů.

Takže nejsem ten, kdo opravdu bezhlavě říká, všechno je v pořádku. Ale upozorňuji na to, že zejména v této oblasti by celá situace měla být dořešena. A ta jednání, která se povedou na evropské úrovni, by měla být vedena i k těmto otázkám. Děkuji.

RNDr. Jitka Seitlová KDU-ČSL



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Senátorka Seitlová: Mechanismus Green Dealu není založen na mechanismech trhu Seitlová (KDU-ČSL): 3349 kusů mobilů Senátorka Seitlová: Starostové nemají při ohrožení z kraje background Senátor Nytra: Zahltit občana SMS zprávami? Přestanou ho zajímat

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.