Senátorka Zwyrtek Hamplová: Ať si kdo myslí o Trumpovi cokoliv, je to chlap

Ať si kdo myslí o Trumpovi cokoliv, je to chlap - “bez bázně a hany”. Vzepřel se i ochrance, aby poté co na něj stříleli, zvedl vítězně pěst a projevil normální emoce jako každý člověk, vyjma toho, že většina by se klepala strachem… Ostatně by nebylo divu… Ne tak ale Donald. "Fight!" Neprojevil strach ani milimetrem, čišelo z něj odhodlání a vztek. Ta fotka říká vše.

Svět, kde vládnou skupiny, které nevidíme, a které ostatní lidi včetně loutek v čele států používají jako materiál pro své šílené plány, potřebuje Trumpa v čele USA. Protože Trump je sám sebou. S plusy, minusy, ale je předvídatelný a nechce válčit… Proto z něho ti zákulisní hráči mají takovou hrůzu, proto se neštítí ani atentátu. Protože Trump znamená jejich konec. Už aby to bylo.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ



