Senátorka Zwyrtek Hamplová: Formulace zákona jsou snadno zneužitelné

Vážená paní místopředsedkyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, já budu mluvit krátce. Jen navážu na pana kolegu Hrabu. Jsem si ten zákon přečetla, není to zrovna moje oblast, nicméně jsem velmi citlivá na zasahování do ústavních práv. A tady, pokud se prolamuje listovní tajemství apod., tak to vždy ve mně vyvolá určitou pozornost. A to, co tady říkal pan kolega Hraba, právě z toho zákona vůbec nevyplývá. To, že se to takto bude vykládat, je jedna věc, a zda to tak skutečně bude, je věc druhá. Procházela jsem zákonů, které máme dnes na programu mnoho. Nechci ke všem vystupovat dvěmi třemi větami, ale měla bych obecnou poznámku, a právě tady na tomto, že bychom měli více dbát na následnou výkladovou přesnost. Že potom nechávat to, jak si to budou vykládat správní orgány a soudy, je v praxi neskutečně obtížné. A to se v té praxi pohybuji 25 let. Takže pokud tady se zasahuje opět do dispozic s hotovostmi, ta částka není nijak astronomická, s ohledem i na dnešní dobu. A je tady ještě taková, takové ustanovení, že se tady vytváří institut ochranné bariéry, které umožní společnostem, které jsou ovládány sankcionovanými osobami, aby pokračovaly za podmínek, které zaručí odstřižení těchto osob. Já chápu, proč je to zakotveno v zákoně a nemám v zásadě nic proti tomu, jen skutečně ty formulace jsou natolik, z hlediska právního, obecné, že jsou neskutečně snadno zneužitelné. A nejenom proti politicky exponovaným osobám, ale vůbec může to zasáhnout ekonomiku naší země, firmy a tak dál, takže já tento zákon nemohu podpořit, protože skutečně ta výkladové nepřesnost je takové výše. A pokud se zasahuje do listovního tajemství a omezuje se podnikání subjektů, že v podstatě je to odstřihuje od vlivu na své společnosti obchodní, tak bychom měli více dbát přesnosti toho výkladu. Takže skutečně je to velmi snadno zneužitelný text v praxi. Jenom jsem vás na to chtěla upozornit. Děkuji.

