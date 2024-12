Senátorka Zwyrtek Hamplová: Pomsta nemusí být sladká

Řeknu to tak, protože toto už mi nedalo. Nevím, kolik ANO koalici zaplatilo, ale zatím jim dělá tu volební kampaň vice než skvěle. Nejen německé platy a podobné úlety z úst premiéra… Popřít k tomu navíc i tzv. nepsaná pravidla fér rozložení sil v jedné z komor je říct si o ještě krutější konec ve volbách, než by byl jinak obvyklý. A právem.

Vnášet totiž do jednání komor Parlamentu prvek jasné pomsty je prostě malé a nízké. Taky to svědčí o bezradosti. Nebo vzteku? Těžko říct. V každém případě by bylo odvolání pana Havlíčka z vedení sněmovny skvělý prvek do volební kampaně - ovšem pro hnutí ANO. Ale asi ví, proč to dělají… Nebo že by ne?

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky