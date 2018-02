Skála (KSČM): Americká FARA a „zahraniční agenti“

Za „zahraničního agenta“ považuje každou osobu, právnickou i fyzickou, jednající z vůle zahraničních subjektů. Požaduje od nich, aby se jako takové registrovaly. A skládaly pravidelné detailní účty ze všeho, co v daném smyslu vykonávají, i z veškerých vlastních příjmů a vydání. Týká se to především těch, které vstupují do politiky či ovlivňují veřejné mínění. Z americké strany to vše spadá do kompetence úřadu s předlouhým názvem – FARA Registration Unit of the Counterintelligence and Export Section („counterintellligence“ znamená „kontrarozvědku“). Ten je součástí Divize státní bezpečnosti (National Security Division, NSD).

Tak jako vše v momentální vteřině dějin, jsou i tyto paragrafy hříčkou dvojího metru. Takže například televize Russia Today (RT), prorážející monopol amerických televizních korporací i anglicky, se jako „zahraniční agent“ registrovat musela. Zatímco třeba BBC, France 24 či Deutsche Welle k tomu americké úřady nenutí. Svůj zákon ve stylu FARA má naopak i Izrael. Už od roku 2016. Reagoval jím na masivní kampaň amerických „zahraničních agentů“, pokoušejících se zabránit znovuzvolení stávajícího premiéra. Rusko přijalo podobný zákon až skoro 80 let po Americe. Když se ukázalo, že na vměšování do ruských voleb přiteklo z USA na 900 miliónů dolarů. Nebyl to zdaleka první případ. O tom už z poloviny 90. let běžela americký celovečerní film i u nás. Je o pádu Jelcinových preferencí hluboko pod deset procent a zcela reálné šanci, že by prezidentské volby vyhrál komunistický kandidát. O komandu PR specialistů, vyslaných z USA to „smrtelné nebezpečí“ zvrátit – a jejich metodách, příčících se pravdě, morálce i elementární suverenitě Ruské federace.

PhDr. Josef Skála, CSc. KSČM

historik, publicista a místopředseda ÚV KSČM

Victoria Nulandová (madam „Fuck the EU!“) odtajnila už před několika lety, že USA investovaly 5 miliard dolarů jen do příprav posledního státního převratu na Ukrajině. Amerikou teď cloumá hysterie o 13 (slovy třinácti) Rusech, co prý zmařili zvolení madam „Killary“ (vlastním jménem Hillary Clintonové, favoritky „strany války“). U nás úřaduje „ministerstvo pravdy“, přifařené přímo k ministerstvu vnitra. Angažuje i vysloužilé homosexuální pornoherce, urážející účastníky oslav 75. výročí stalingradské bitvy jako „kolaboranty“. Za „konspirace agentů Kremlu“ vydává i každý kritický hlas o EU. Jediný hmatatelný důkaz nebyl předložen dodnes.

Skutečnými „zahraničními agenty“ se to tu jen hemží z přesně opačné strany. O „školeních“ pro vlastní „nomenklaturu“, kam si ji „ředitel zeměkoule“ sváží, se píše i v knize Circus politicus od Christopha Deloira a Christopha Duboise (česky Rubato 2013). Jeden těch „perspektivních kádrů“, stojí tam, je absolvoval dokonce dvakrát. Teď kolují internetem pikantérie o americkém International Visitors Leadership Program. V seznamu účastníků figuruje celé hejno „lídrů pražské kavárny“. FARA je americký zákon. Tím hůř se bude sabotovat přijetí jeho obdoby u nás. Navrhněme ji co nejdřív. Kdo, s kým a jak horlivě tu „kolaboruje“, bude jako na dlani, i když ten zákon nakonec neprojde.

