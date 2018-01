Skála (KSČM): Lithium jako vládní test podruhé

Teď je to hlavně o klání, kdo bude hlavou státu. O naší budoucnosti však rozhodnou i jiná utkání. To kolem českého lithia – a průvodních nerostů ještě větší hodnoty – právě vysílá znepokojivý signál.

Tak jako jako OKD – a spousta podobných darebáctví – už skončit nesmí. Švindl, tutlaný před veřejností, vytáhla před reflektory KSČM. Už parlamentním seminářem za účasti špičkových expertů loni na jaře. Petiční akcí, vedenou politicky rozkročeným výborem, jehož jsem zmocněncem. A tím víc pak seriálem protestů proti „Memorandu o porozumění“. Tehdejší ministr průmyslu a obchodu J. Havlíček (ČSSD) je podepsal s australskou společností European Metals Holdings Ltd. (EMS). Míra, v níž Českou republiku zbavuje moci nad vlastními dary přírody, vzbudila bouřlivou reakci. Iniciátorem tlaku, vedoucího až k mimořádné schůzi PS PČR, jsme byli znovu my. Sněmovna uložila vládě „Memorandum“ vypovědět. Za nehorázný skandál je prohlásil i lídr ANO. Díky prostoru, jejž má v médiích, z toho vytěžil nejvíc i ve volbách.

Sobotkova vláda hodila mrtvého brouka. Babišův kabinet avizoval, že celou zhůvěřilost napraví. Teď je to však právě jeho ministr průmyslu a obchodu T. Hüner, kdo s EMS připravuje k „Memorandu“ i „dodatek“. Dokument, jenž měl být zneplatněn, tím získává další punc. Tím větší otazník vznáší tajnůstkářství kolem jeho „dodatku“. To málo, co o něm ministerstvo zveřejnilo, nasvědčuje spíš opaku cíle, který mu Poslanecká sněmovna uložila. Přesněji podezření, že naše země, jíž ona ložiska patří, bude jen „kapitálovým účastníkem“ cizího „projektu“. A nikoli tím, kdo o svých darech přírody rozhodne suverénně - a inkasuje tak i veškerý výnos z jejich těžby a využití.

PhDr. Josef Skála, CSc. KSČM

historik, publicista a místopředseda ÚV KSČM

Od ministra v demisi je to krajně „nestandardní“ krok. Proč ten spěch právě daným směrem? Visí snad nad námi riziko škod, jimž se jinak už nedá předejít? Co konkrétně nám, je-li to tak, hrozí? A co by nás to stálo? O kolik přijdeme tím, že „Memorandum“ už jen zčásti upravíme? Nebo je „dodatek“ – jen pokračováním původní šarády? Jedná ministr v demisi jen o své vůli? Anebo s vědomím premiéra, jemuž do čela vlády pomohla i kritika Havlíčkova „Memoranda“?

Vítěz říjnových voleb skládá příznačný test. Naplní očekávání těch, kdo mu dali hlas? Zůstane české lithium - zdrojem našeho rozvoje? Návratu do role suverénního hráče na světových trzích? Nebo nás srazí do kolen kolonie - i tento dar vlastní přírody? Právě to zpřehlední i jiná hlediska. Včetně těch, jak se ke vznikající vládě postaví KSČM.

