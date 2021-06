Skopeček (ODS): Vláda nezvládla nic, co by této zemi pomohlo

reklama

Dobrý večer. Dámy a pánové, já bych rád uvedl na pravou míru pár nesmyslů a lží, které tady zazněly už ráno ohledně několika ekonomických termínů, dat, úvah.

Nesmysl číslo jedna je ten, že se pan premiér tady chlubil, že jeho vláda skvěle hospodařila, zlepšovala, snižovala zadlužení a máme skvělý stav veřejných financí. Je to lež, je to nesmysl a já se ani nedivím, že tady vláda celý den lže, protože ničím jiným než lžemi nelze jejich důvěru tady získat.

Veřejný dluh vůči hrubému domácímu produktu, tedy zadlužení, nesnižovala vláda Andreje Babiše. Tento podíl snižoval rostoucí objem hrubého domácího produktu. Protože se v té předkovidové době ekonomice dařilo, rostla poměrně slušným tempem, tak rostla ta základna, hrubý domácí produkt. Nebylo to tím, že by Andrej Babiš hospodařil skvěle a že by snižoval výdaje, že by snižoval dluh. Nikoliv. Pouze hrubý domácí produkt pomohl tomu poměrovému ukazateli zadlužení postupně snižovat. Ty veřejné finance nejsou zdravé. Ony jsou zdravé jenom na první pohled. Díky tomu, že vláda získala a převzala od svých předchůdců veřejné finance, veřejné zadlužení na nízké úrovni, tak se tím ještě může chlubit.

A když se podíváme na ten trend, jaký vláda nastavila, to, že výdajová strana rozpočtu se absolutně odtrhla od ekonomického vývoje země, tak zjišťujeme, že ten trend, který každým rokem v následujících letech poroste na zadlužení České republiky, je jeden vůbec z nejvyšších v rámci Evropské unie. Tato vláda si naplánovala tak šílené hospodaření v rámci nadcházejících let, že se staneme v tom trendu, v tom nárůstu veřejného dluhu, rekordmany v Evropské unii.

Konec konců když se podíváte na data a na analýzy - OECD, Evropské komise - tak pokud se měří dlouhodobá udržitelnost veřejných financí, ne ten aktuální statický pohled na jeden ukazatel dluhu vůči hrubému domácímu produktu, tak opět zjišťujeme, že jsme na tom téměř nejhůře z celé Evropské unie. Je to dáno tím, že naše veřejné finance jsou náchylné na demografické změny. A všichni dobře tušíme, jaký demografický trend Českou republiku čeká.

Veřejné finance České republiky nejsou připraveny, respektive penzijní a zdravotní systém není připraven, na demografický trend, který Českou republiku čeká a tato koaliční vláda s tím za osm let nic neudělala. Nic neudělala s penzemi, nic neudělala se stabilitou zdravotního systému, respektive zajištění toho, aby byl udržitelný i v nadcházejících letech, kdy naše populace bude stárnout a kdy logicky ty náklady na zdravotní systém budou vyšší.

O tom, v jakém jsou veřejné finance špatném stavu, svědčí nejenom ty obří deficity, se kterými přichází paní ministryně Schillerová. A plánuje je i na nadcházející rok, kdy už nebudou tak velké náklady spojené s covidem. Je to prostě důkaz toho, že veřejné finance se pro tuto vládu staly součástí předvolební kampaně, kdy budou chtít za peníze daňových poplatníků uplatit část svých voličů.

Finanční trh neschopnost vlády rozumně hospodařit trestá. Když se podíváte na to, jakým způsobem se od začátku roku vyvíjejí úroky ze státních dluhopisů, tak zjistíte, že opět naše země je rekordmanem v tom, jak rostou úroky, za které si náš stát půjčuje. Z 1,2 na 1,9 od začátku roku jsme se dostali u desetiletého vládního dluhopisu. Jsou to čísla, ale v reálu to znamená více, jak deset miliard korun navíc ve státním rozpočtu, které budeme muset zaplatit jenom za obsluhu státního dluhu jenom proto, že tato vláda není schopna ušetřit ani korunu a přijít s nějakým rozumným plánem konsolidace poté, co nastal ve veřejných financích naprostý rozvrat.

Veřejné finance jsou v naprostém rozvratu, paní ministryně nic nedělá, chystá další a další deficity a my to budeme platit tím, že budeme vydávat místo peníze na silnice, dálnice, školy, školky, tak budeme platit větší obsluhu státního dluhu. Kdyby alespoň ty peníze posloužily na podporu podnikatelů, kteří ten covid odnesli nejvíce. Myslím tím zejména malé a střední živnostníky, které hodila vláda absolutně přes palubu. Zeptejte se jich, kolik získali od státu podpory za to, že je vláda zavřela a znemožnila jim podnikání a obživu.

Když se jich ptáte, tak vám říkají, získali jsme zhruba 30 % toho, co nás ty restrikce stály a ještě nám to vláda posílala až s tříměsíčním zpožděním. Všichni asi můžete tušit, co to je pro malého živnostníka, který nemá rezervy, to, že mu vláda pošle peníze s tříměsíčním zpožděním. Zato do Agrofertu, tam jdou dotace denodenně. Ale živnostníkům, kteří skutečně padají na ústa, byli zavření a vlastně ohrožujeme jejich rodiny, tak těm posílala vláda peníze takto pozdě.

Živnostníci byli terčem pro vládu dávno před covidem. Není proto příliš překvapení, že je vláda během toho covidu přes palubu házela. Všichni si vzpomínáme, jak s nástupem Andreje Babiše do politiky se stali z živnostníků živé terče pro hnutí ANO. Všichni si vzpomínáme na tu rétoriku, jak jsou to zloději, kteří okrádají náš státní rozpočet a jak je potřeba je 24 hodin online monitorovat prostřednictvím EET.

Jediný projekt, který vláda zvládla zavést tak, aby nespadl, je, dámy a pánové, EET, která má podnikatele a živnostníky monitorovat. To, že ten přínos, jak říká i ve své zprávě NKÚ, je dramaticky malý ve vztahu k tomu, co EET stálo, to už je úplně jedno. Zkrátka Agrofertu se dařilo, dotace šly. Nicméně podnikatelé byli ze strany finančního úřadu spíše zaklekáváni a likvidováni.

Vzpomeňme si, kolikrát jsme na rozpočtovém výboru řešili firmy, které neprávem zlikvidovala finanční správa. Co se stalo s ředitelem finanční správy? Dostal trafiku na ředitelství v Českých Budějovicích. Takže padla i ta snaha Andreje Babiše, který sliboval voličům, že přestane trafikařit. Dneska máme - měli jsme mít - trafiku pro dnešního pana ministra zdravotnictví ve Finsku. Máme trafiku pro bývalého ministra obrany v Izraeli a takto bychom mohli pokračovat.

Vláda nezvládla nic, co by této zemi pomohlo. Vidíte někde ty rychlodráhy, které Andrej Babiš sliboval, nebo o kterých snil, když náhodou spal? Vidíte ty kilometry dálnic? Sedm a jedenáct kilometrů se tak ročně postaví v České republice. Podívejte se do Polska, jak dokázali stavět dálnice. To je v úplně jiných řádech.

Dámy a pánové, tato vláda škodí České republice. Každý den, který vláda bude vládnout, je pro Českou republiku špatně. Pokud ten chaos a její trápení ukončíme co nejrychleji, pomůžeme nejenom této vládě, ale především této zemi. Tato vláda nemá moji důvěru.

Děkuji za pozornost.

