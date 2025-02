Sládeček (SPD): Může lidstvo zabránit oteplování planety?

Globalisté, klimaalarmisté, eurohujeři. Ti všichni, a nejen ti, na nás ze všech stran chrlí propagandu v tom smyslu, že se máme vzdát technologií a dalších výdobytků naší civilizace, že prý tím zachráníme planetu. Za všechno zlé, co se v oblasti životního prostředí děje, prý může jakákoliv lidská činnost, produkující skleníkové plyny, zejména CO2, a to buď přímo, nebo i nepřímo. Problémem tak jsou například prdící krávy, kterých je kvůli velkému počtu lidí nadměrně mnoho. Je proto tedy zapotřebí odstranit z našich jídelníčků maso.

To je příklad oné nepřímé činnosti. A poté tu máme, podle klimaalarmistů, přímou lidskou činnost, která je pro planetu zásadně ohrožující. Patří sem používání spalovacích motorů a obecně fosilních paliv. Okolo tohoto mýtu vznikl takřka nedotknutelný zelený klimatický kult, jehož znevažování s sebou může nést i kariérní následky. S čím vším se v takovém případě můžete potýkat? Na to se můžete zeptat mého kolegy Jirky Kobzy, který dělá na téma Green Deal velmi zajímavé přednášky. My se v rámci tohoto článku ale zaměřme na to, co je nosnými myšlenkami této propagandy.

Spalováním fosilních paliv vznikají všechny možné plyny, od těch opravdu nebezpečných a karcinogenních (v průmyslu je to řešeno různými filtry), až po ty na první pohled neškodné, ale o to zákeřnější. To jsou tzv. plyny skleníkové. Mezi ně patří i oxid uhličitý, tedy CO2. Jak mnozí tušíte a z učiva základní školy si pamatujete, tento plyn je běžnou součástí vzduchu, který dýcháme. Skleníkovým plynům se říká „skleníkové“ proto, že zachytávají část tepla, které dopadá na Zemi a mohlo by se odrazit zpět.

Mgr. Karel Sládeček, MBA SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Faktem je, že skleníkové plyny mají svou důležitou funkci. Bez zachyceného tepla by se nám zde na planetě Zemi asi moc dobře nežilo. Faktem také ale je, že s nadměrným záchytem tepla může nastat další extrém, který našemu živočišnému druhu také nebude prospívat. Takže ano, nadměrná produkce skleníkových plynů je špatně a může být pro lidstvo ohrožující.

Proč tedy část lidí odmítá tolik „přínosný“ Green Deal, jehož součástí je myšlenka uhlíkové neutrality? Země se otepluje! Pravda, nebo mýtus? Pamatujeme tuhé zimy a sníh (my v ČR). Každý rok naměříme nějaký zásadní teplotní rekord. Otázka zní, jak dlouho tuto teplotu měříme.

Pamatujete si z dějepisu dobu ledovou? A věděli jste, že doba ledová nebyla jen jedna? Je vědecky dokázáno, že doba ledová se opakuje v určitých méně či více pravidelných cyklech a těchto dob ledových bylo, tuším, celkem asi 46. Z hlediska délky života naší planety je tedy naprosto normální stav, kdy se na pólech Země nevyskytoval led. Pokud je tedy normální, že dochází ke střídání doby ledové a doby „bez ledu“, tak je jasné, že jsme buď ve fázi přicházející další doby ledové, nebo naopak ve fázi oteplování.

Tuto otázku bych přenechal na další diskusi vědcům. Já bych se rád zaměřil na to, do jaké míry v tomto modelu ovlivňuje oteplování planety lidská činnost. Konkrétně používání spalovacích motorů. Obsah CO2 ve vzduchu je zhruba 3 až 4 procenta. Z tohoto množství, tedy z těchto 4 procent, připadají jen asi čtyři procenta na lidskou činnost, tedy 96 procent produkce CO2 připadá na matku přírodu. A z tohoto množství, které připadá na lidskou činnost, se dále dostáváme do produkce CO2 v osobní dopravě, jejíž podíl je asi 0,2 procenta. To už je z logiky věci opravdu zanedbatelné množství.

Šikana automobilek, ale i lidí, skrze Green Deal (celosvětově) a normy typu EURO 7 (v rámci Evropy) je opravdu hnaná do extrému a až absurdní. Stejně absurdní je argument, že Green Deal nelze vypovědět. Nově zvolený prezident USA Donald Trump jasně dokázal, že to je možné jedním prezidentským výnosem. Tedy v USA. U nás by ta cesta musela být trochu jiná a o něco delší, s ohledem na náš ústavní pořádek a na naše členství v EU.

A pokud vrcholné orgány EU tvrdí, že to nejde, pak je otázkou, zda je nutné být v EU. O tom ale jindy.