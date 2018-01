Sovová (BPP): Nečinnost úředníků v Úpici s nepřizpůsobivými občany

Při volebním setkání v Úpici jsem byla šokována naprostou nečinností úředníků a problémů nepřizpůsobivých občanů, neuvěřitelného ohrožení klidného života obyvatel a rozvoje krásného malého městečka Úpice.



Máte horší bydlení, násobně rostou počty krádeží, mnohdy už je ani nehlásíte. Hloučky mladíků postávají před hernou a potulují se po městě. Potom se ženy bojí po setmění ven, vaše byty a domy ztrácejí hodnotu a mohou být snadno neprodejné. Příliv 1000 nebo 2000 lidí do pětitisícového městečka by byl problém sám o sobě. Pokud se ale přistěhují lidé, kteří nechtějí pracovat, bude tento problém násobně horší. Pro Úpici by to bylo likvidační.



Na naší společné debatě můj protikandidát, pan místostarosta Úpice prohlásil ,že snad pomůže mráz, když si již část nepřizpůsobivých vytloukla okna. Podle mého názoru nepomůže, všimla jsem si totiž, že zmíněné domy mají vysklená okna zakrytá kartonem.



Řešení existují v zásadě dvě: jedno je legislativní, to se může změnit i v Senátu. Je potřeba změnit systém dávek a příspěvků, ve kterých se nikdo nevyzná. Na to budu v Senátu po svém případném zvolení tlačit.



Druhé řešení jsem viděla ve světě, je velmi funkční a opět k tomu může být senátor nápomocen, tím, že bude tlačit na ministry vlády. Je to velmi rychlé: Stát musí městům pomoci. Úřad práce, hygienici a policie musejí zřídit služebny (třeba mobilní ) přímo v problémových lokalitách. Úředníci musí vstát od svých stolů a řešit současný problém v Úpici osobním kontaktem. V Londýně, Kodani i dalších městech to tak běžně funguje.



Nejsem naivní a ani expert na nepřizpůsobivé občany, vím, že je potřeba měnit návyky od mladí a doufat, že dnešní předškoláci uvidí pár příkladů, které jim opraví vnímání vzájemného soužití , tak aby bylo akceptovatelné i námi a hlavně uvidí, že se dá bydlet a žít i jinak. To, co se v tomto období děje v Úpici, mne však nenechává chladnou. Proto Vám slibuji, že bych výše uvedené tvrdě prosazovala.



Mgr. Klára Sovová BPP

kandidátka do Senátu

autor: PV