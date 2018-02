Stanjura (ODS): Zajišťovací příkazy. Říká vám to něco, paní ministryně?

Děkuji za slovo. Tak vidíme obvyklý pokus českých úředníků, ministerských nebo ministrů, k transpozici přidat něco svého. Vylepšit to, propašovat to, dostávat pod tlak tím, že máme nějaké datum pro transpozici, a pokud to nesplníme, tak nám bude hrozit zahájení řízení, freemanagement, já nevím, co všechno. Ale než se dostaneme k tomu dalšímu, podle mě nesmyslnému návrhu na dalším posilování pravomocí finanční správy, tak bychom mohli ztratit pár vět o tom, jak využívá finanční správa stávající pravomoci. Myslím, že bez toho vůbec nemáme přemýšlet o tom, že jim dáme nějaké nové. A tady finanční správa naprosto selhává.

Četl jsem minulý týden sto tisíc kontrol EET. Nevím, jestli je to dobrá nebo špatná zpráva. Ale to je ta jednoduchá činnost. Chodit za těmi nejmenšími, kontrolovat účty za osm korun, případně dávat pokuty či zavírat provozovny. Nechci se vracet k debatě o EET, jenom mi to přijde efektivní. Mě by, paní ministryně, zajímalo, kolik lidí na ty kontroly chodí. Předpokládám, že chodí i v sobotu a v neděli, 360 dnů, sto tisíc kontrol ročně, ne, bylo to asi 96 tisíc, no ale ta oslavná zpráva, tisková (?) Ministerstvo financí sto tisíc kontrol, získali jsme 55 milionů korun, tak by mě zajímalo, kolik lidí tam chodilo. Ale to je ten menší problém.

Mnohem větší problém jsou věci, které opakovaně jsou dlouhé měsíce diskutovány na rozpočtovém výboru a i na plénu Poslanecké sněmovny. Zajišťovací příkazy. Říká vám to něco, paní ministryně? Já myslím, že ano, to byla řečnická otázka. Já teď mluvím o prohraných soudních sporech, o těch statistikách, které šéf finanční správy ohýbá, bere si růžové brýle a říká: Vlastně je to v pohodě. My jenom občas něco prohrajeme. Není to pravda. Počet prohraných sporů, zajišťovacích příkazů roste a já už jsem to říkal minule, když byl ministrem Ivan Pilný. To byla taková ta obhajoba, že když se kácí les, tak létají třísky. I kdyby jedna firma, jedna jediná firma byla zlikvidována neoprávněně, nezákonným postupem finanční správy, tak je to špatně.

Pak se opakovaně ptáme na rozpočtovém výboru, kdo za to může, kdo selhal, kdo pochybil, jaké bude vyvozeno opatření. Samé výmluvy. Všechno bylo dobře, jenom ty pitomé soudy blbě rozhodují, abych parafrázoval postoj šéfa finanční správy. Neustále drží tento neudržitelný postup. Můžeme se podívat do stenozáznamu, co říkal, když jsem se ho ptal na pravomocné rozhodnutí soudu. Říkal: Ale my jsme to stejně udělali dobře. Ano, soud rozhodl jinak, ale já jsem přesvědčen, že jsme postupovali správně. Neudržitelná argumentace. O tom se bavme, než dáme další pravomoce finanční správě. Máme docela čerstvý příklad z toho, jak inkasuje finanční správa DPH. Četl jsem komentář paní ministryně, který se mi líbil, která říkala, že se vlastně s tím rozsudkem ztotožňuje, že je to správné a že to nemůže být tak, že finanční správa si vezme peníze od toho, koho si zlíbí, nebo od toho, o kom se zdá, že je nejmovitější a v tom jakoby řetězci nejsnáze dostupný. Stejná otázka, paní ministryně. Pokud jste analyzovali ten rozsudek, říkala jste, že ho budete analyzovat, nevím, jak dlouho, máte tam týmy odborníků na rozdíl od poslaneckých opozičních klubů. Kdo za to může? Kdo pochybil? Kdo o tom rozhodl? O tomto nezákonném postupu finanční správy. Jaká budou opatření? Personální, metodická, případně změna legislativy. To, že po rozsudku, že stát postupoval nezákonným způsobem, ministryně financí řekne: No, s tím rozsudkem se ztotožňují, to je správný názor. To mi přijde hrozně málo. Ne, že by to nebylo cenné, je to cenné. Je to jiný přístup, než který dělá šéf Janeček, který vlastně říká: My jsme nepochybili, jenom ten soud špatně rozhodl. To jsem skutečně ocenil a oceňuji, ale nic se neděje. Zato máme za sebou akci na kontrolu živnostníků, kterou nazval šéf finanční správy krycím názvem, to je jako v těch filmech, "Kombajn". Finanční správa nasadila kombajn na naše podnikatele. Mluvili jsme o tom několikrát na rozpočtovém výboru v minulém volebním období. A když si vzpomínám, když se přijel představit nový šéf finanční správy na rozpočtový výbor a pan kolega poslanec Volný tam podle mě byl taky, měl tady takovou prezentaci, tady kousek od toho stolku zpravodaje bylo plátno, tak pak vlastně říkal věty, kterými se vlastně řídí. Každý podnikatel je potenciální člověk, který neplatí daně. Každý je podezřelý, každého musíme neustále kontrolovat. Kde je nějaká důvěra? On mě neslyšel (?), zeptejte se a vlastně je to složité, byla to vaše bývalá kolegyně, která se na to ptala, nebyl to ani opoziční poslanec, který na to reagoval, na to vystoupení. V tom okamžiku jsem pochopil, proč si ho Andrej Babiš vybral. To bylo přesně v logice "všeci kradú". Bylo to jinými slovy, takhle to neřekl, ale všichni jsou podezřelí, a proto nasazujeme kombajn, EET, nesmyslně vysoké pokuty u kontrolních hlášení apod. A proto mimochodem prohrává finanční správa jeden spor za druhým, a to jsem četl z otevřených zdrojů, že se teprve blíží to hlavní množství, těch sporů, u kterých se neodvážím predikovat, jak dopadnou, jestli dopadnou pro stát špatně nebo ne. A to ještě máme před sebou úplně otevřenou otázku případných náhrad škod za nezákonný postup státu.

A to by mě taky zajímalo, paní ministryně, pokud to nastane, jak to budete řešit. Anebo co? Nebo to zůstane tak, že vlci a psi štěkají a karavana jede dál a pan šéf Finanční správy spustí Kombajn II nebo nějaký jiný nástroj? Protože opravdu, šikanovat a honit ty nejmenší je to nejjednodušší. Stahovat nezákonným způsobem daně je přece zásadní pochybení státní správy. Tam jste byla dlouho na tom ministerstvu, myslím, že dokonce ten úsek jste měla ve své kompetenci, tak tady žádných sto dnů hájení neplatí. Tady bych od vás chtěl okamžitou reakci.

Mohu připomenout - a zase, možná si pan poslanec Volný vzpomene, možná ne - když jsme projednávali případ korunových dluhopisů. Kdy na mikrofon odpovídal šéf Finanční správy poslancům rozpočtového výboru: "Já nevím, jak mám kontrolovat korunové dluhopisy, zkuste mně případně poradit." Aby po pár měsících vydával oslavné tiskové zprávy: "Provedli jsme x kontrol, podali jsme 50 trestních oznámení, vybrali a doměřili jsme tolik a tolik daní." Bez tlaku rozpočtového výboru, který se tak nelíbil Finanční správě, která mluvila o útoku na nezávislost Finanční správy, by se to vůbec nekontrolovalo, peníze by do státního rozpočtu nepřišly, trestní oznámení (nesrozumitelné) nepadla, i když nevím jak dopadnou. Zase nechci říkat, zda budou úspěšná, nebo ne. Při tom, jak Finanční správa postupuje v případě zajišťovacích příkazů DPH, jsem velký skeptik k profesionalitě postupu Finanční správy a k tomu, že by Finanční správa byla schopna ustát a vyhrát soudní spory.

A my se tváříme, že se nic neděje, a pod pláštíkem implementace chceme další a další kompetence pro Finanční správu. Otázka zní, a to je klíčová otázka, paní ministryně, já se nepřu jenom o ty paragrafy: Proč? Proč to ta Finanční správa chce? Co s tím bude dělat? Jakým způsobem to zlepší život daňových poplatníků? Jakým způsobem to ulehčí podnikání nebo vyplňování daňových formulářů?

My jsme si tady neúspěšně navrhovali jak v minulém, tak v tomto volebním období, přiznávám, že neúspěšně, zrušení daně z nabytí nemovitosti. Nevím, kdo z vás v posledních letech vyplňoval formulář k zaplacení daně z nabytí nemovitosti. To fakt není triviální věc. Takže kromě toho, že koupíte nebo prodáte majetek ze zdaněných peněz, kromě toho, že zaplatíte 4 % daně, ještě, abyste si najal nějakého poradce, který je schopen vám to komplikované daňové přiznání vyplnit a podat.

Viděli jsme velkou marketingovou akci v minulém volebním období, kdy nám Andrej Babiš jako ministr financí říkal: Místo čtyř stránek přiznání ze závislé činnosti máme jenom dvě! Musím říct, že jsem to využil. Udělalo se to tak, že se některé sloupce daly k sobě, tím jsme ušetřili řádky, a zmenšilo se písmo. A daly se pryč údaje, které jsou zbytečné vyplňovat pro množství poplatníků. Neubylo nic! Ale, měli jsme zprávu, podívejte se, ze čtyř stránek daňového přiznání jsme udělali dvě. Já ho využívám, paní ministryně, jako osoba. Ale nic mi to neulehčilo. Vyplňuji stejný počet údajů jako na těch čtyřech stranách jako na dvou stranách. Možná ušetřím jednu A4, možná že to je dobře, ale nic zásadního nebylo.

Když už mluvíme o Finanční správě a o daňových zákonech, tak někdy na konci roku 2016, možná ještě o něco dříve, právě pro překrytí korunových dluhopisů a počátečních problémů zajišťovacích příkazů přišlo Ministerstvo financí s plánem na to, že do voleb napíše úplně nový zákon o dani z příjmu, který bude variantní, který to zjednoduší, který možná sníží počet daňových odpočtů, daňových úlev, daňových výjimek. Já za sebe říkám, že bych to přivítal. Byl jsem trošku skeptik, ale když to bylo tím, že by se to schvalovalo těsně před volbami, ale když ten názor byl prezentován tak, že se to nebude schvalovat před volbami, že to bude podklad pro příští vládu, proč ne. Očekával jsem, že se dozvím, uvidím nový návrh daně z příjmu a můžeme o něm racionálně debatovat. (Odmlka. Řečník čeká, až přestane hovořit poslanec Volný u stolku zpravodajů s kolegou Kubíčkem.)

Budu. Až mě bude poslouchat pan zpravodaj, tak budu. Nemáme předepsané tempo? (Předsedající: Ne, nemáme, já se jenom ptám.) Děkuji, děkuji.

Pan zpravodaj mě poslouchat nebude, (Ten odchází do předsálí.) tak abych nezdržoval, tak vidíme, jak je to důležité pro pana zpravodaje.

Vláda přišla s novelou zákona o dani z příjmu. Taky jsme to mediálně slyšeli 24, 23, solidární přirážka, dvě pásma, progresivní daň - to je nadbíhání těm komunistům, o kterém dneska mluvil Marek Benda v jiném zákonu a progresivní daň. A hle, jaké bylo mé překvapení, paní ministryně, žádný nový zákon o dani z příjmu, který měl být hotový do voleb. A jsme přes čtyři měsíce po volbách. Asi se chystala implementace této směrnice.

Když mluvíme o těch daních a solidární přirážce, tak jsme byli velmi často a velmi tvrdě podrobováni kritice z hnutí ANO, že vláda ODS, TOP 09 zvedla daň z příjmu a zavedla solidární přirážku ve výši 7 %. Teď nechci polemizovat, zda ta kritika byla oprávněná nebo ne. Často jsme tady mnozí z nás říkali, že z toho nemáme radost. Nicméně, jaká jsou fakta? Je to pravda, tento návrh zákona jsme přijali na tři roky, pro zdaňovací období 2013, 2014, 2015. Poté aktivní změnou zákona vláda hnutí ANO, ČSSD, KDU zrušila to časové omezení. Takže v této chvíli to platí pro zdaňovací období 2016, 2017 a 2018. Takže, milí kolegové z hnutí ANO, je to 3:3. Pokud nás chcete kritizovat, já tu kritiku přijímám, vy jste na tom stejně.

My jsme zavedli na tři roky solidární přirážku, vy jste také zavedli na tři roky solidární přirážku. Nicméně, když se podíváte do vládního návrhu zákona, tak zjistíte, že hnutí ANO chce zvítězit. Nechce to ukončit po těch třech letech. Já bych to ještě ocenil, že to bylo vůči předchozí vládě férové 3 na 3, byla těžká doba, chtěli jsme rozložit problémy ekonomické recese či ekonomické stagnace na všechny vrstvy obyvatel, na všechny vrstvy daňových poplatníků. Vy jste se rozhodli, že to prodloužíte o tři roky, dobře. Vy to plánujete prodloužit dál. Už bez časového omezení. Takže od 1. ledna už budete vést nad vládou ODS, kterou jste za tento konkrétní krok tak tvrdě kritizovali. Jaké máte argumenty? Kde bychom nahradili výpadek státního rozpočtu? Tak buď tento argument platí pro všechny vlády, nebo neplatí pro žádnou vládu. Buď to bylo špatně a pak nás kritizujte, a když máte šanci, tak to změňte, nebo podpořte naše návrhy, abychom to změnili. Nebylo to dobře, omluvte se za kritiku a řekněte: My jsme se mýlili, vy jste to vlastně udělali dobře, proto v tom pokračujeme tři roky a chceme v tom pokračovat další rok. Abych byl přesný, od roku 2019 to číslo nemá být úplně stejné, myslím, že podle přepočtu je dnes ta daň 23,23 %. 23,37, děkuji paní ministryni za upřesnění. Pokud bychom danili z hrubé mzdy a ne ze superhrubé mzdy a nejnovější návrh vlády je 23 %. Takže o 0,37 procentního bodu navrhuje vláda ANO, po třech letech to nechalo stejné jako vláda ODS, snížit solidární přirážku nebo druhou sazbu daně z příjmu, jedno, jak to budeme nazývat, o to se nechci přít. A ještě jste schopni tvrdit: My snižujeme daně! Ano, v tomto případě o 0,37 procentního bodu. Tak nás nekritizujte za to, že jsme to zavedli! Nebo to s námi - a to už jste měli možnost několikrát - změňte! My jsme zdůvodňovali, proč to bylo, proč to bylo např. u DPH (nesrozumitelné) druhého pilíře penzijního systému, proto bylo zvýšeno DPH. Vy jste zrušili druhý pilíř - respektuji, ale nechali jste si ty peníze z DPH! S jakým zdůvodněním? Jako obvykle: My ty peníze potřebujeme, kde bychom vzali, jak bychom pokryli tento výpadek? Neslyšíte to pokrytectví?

Ti, kteří to zavedli, udělali hrubou chybu. Zvedli daně. To je hrozné. Ale my si je necháme stejně, protože ty peníze potřebujeme... Já to tam slyším, vy možná ne. Vy to rozdělujete. Když jsme to zavedli my, tak to byla hrubá chyba, když jste to zavedli vy, tak to bylo v pořádku. Že je to stejné, to možná v marketingovém světě nerozhoduje, ale fakticky je to úplně, úplně stejné. Takže to jsou mnohem podstatnější věci než návrhy na další a další zvyšování kompetence finanční správy. Už mi k tomu chybí, že by to měli i celníci. O tom byste taky mohli přemýšlet. I celníci by to mohli být, to je taky vaše oblíbená složka, u které chcete dlouhodobě posilovat pravomoci. Ale kam to vede? Všichni jsme sprostí podezřelí, nad námi je finanční správa, která ty sprosté podezřelé, některé on line, velmi často prověřuje. Daně snižovat nemůžeme, protože ty peníze potřebujeme. A pokud se spletem a soud řekne, že to je špatně, tak se vlastně nic nedělo, my jsme to dělali dobře, jenom ten soud špatně rozhodl, necháváme všechny, kteří jsou za to zodpovědní, ve svých funkcích, protože se drží toho základního - všeci kradú nebo všichni podnikatelé jsou podezřelí. A to je základ té debaty, proč bychom neměli nad rámec povinné implementace rozšiřovat a zvyšovat kompetence finanční správy. Já to zopakuji ještě jednou - protože finanční správa zneužívá stávající kompetence. A není to názor opozice, jsou to pravomocná rozhodnutí nezávislých soudů. A pokud někdo zneužívá a není schopen zákonně využívat stávající kompetence, tak je mimořádně nebezpečné přidávat kompetence další. (Potlesk zprava.)

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Kalousek: Účelem tohoto návrhu je zneužít evropskou směrnici Udženija (ODS): Proč by nám stát měl brát další čtyři procenta z vydělaných peněz? ODS: Daně musí být hlavně jednoduché a přehledné Finanční správa: Zajišťovací příkazy zachránily státu desítky milionů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV