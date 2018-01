Stanjura (ODS): Závazné hlasování nemáme, každý se rozhoduje individuálně

Chtěl bych panu poslanci Faltýnkovi poděkovat za tu citaci a když jsem ji poslouchal, tak jsem rád, že na tom svém názoru, tehdy, nemusím dnes vůbec nic měnit. Budu postupovat stejně možná na rozdíl od mnoha jiných a už to říkali poslední dva předřečníci a já to zopakuji. Já když se rozhoduji, a my máme dobré demokratické pravidlo v klubu Občanské demokratické strany, kteří, kteří jsme přišli později, jsme zdědili a které určitě předáme svým nástupcům v naší straně našim poslancům, že v otázce vydávání nehledáme společné stanovisko klubu, nemáme závazné hlasování, každý se rozhoduje individuálně. A já jsem skutečně hlasoval zhruba v těch deseti případech, jak jste citoval v tom svém vystoupení, a pro mě to vodítko je velmi jednoduché, pro mě osobně.

Pokud se ta žádost týká politického rozhodování, tak jsem proti. Mluvil o tom pan poslanec Birke ve svém vystoupení, mluvila o tom i paní poslankyně Němcová. Říkal jsem to, když jsme tady hlasovali o vydání pana docenta Svobody, budeme o tom hlasovat znovu, a já nemusím na rozdíl od jiných měnit své stanovisko a budu hlasovat stejně. A to je ten základní rozdíl.

A chci říct, pane předsedo Faltýnku, prostřednictvím pana místopředsedy, kdyby policie požadovala vydání osoby či osoby vašeho stranického kolegy a bylo to za vaše hlasování ve Sněmovně, v zastupitelstvu, na vládě, byl bych proti. Pro mě je to takové, a nechci se vůbec k té kauze vyjadřovat, podle mého názoru to nesouvisí s vaší politickou činností, pak mohu hlasovat pro vydání, což dneska udělám. Kdyby to souviselo s vaší politickou činností, s vaším hlasováním, ještě k tomu ve sboru, tak bych hlasoval proti vydání, protože to posuzuji tímhle tím pohledem a neposuzuji to podle toho, zda to je člen mé politické strany nebo člen jiného politického hnutí či jiné politické strany. A tak jsem postupoval i u paní poslankyně Kailové a paní poslankyně Parkanové.

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



