Starostové a Piráti vyzývají primátora Karviné, aby nestrkal hlavu do písku

Starostové a Piráti, kteří jdou do letošních komunálních voleb v Karviné společně, primátora v otevřeném dopise vyzývají, aby před šokujícím umístěním Karviné v žebříčku nestrkal hlavu do písku, detailní analýzu pořídil, zveřejnil a podrobil reflexi a kritice.

Karviná je druhým nejhorším místem pro život v Česku?! Přesně tak Karvinou zhodnotila nedávno zveřejněná studie “Obce v datech”. Studie porovnávala index kvality života ve více než dvou stech českých městech. To se ale nechce věřit valné většině místních obyvatel. Podrobné informace z výzkumu se ovšem k občanům Karviné zdá se nedostanou. Primátor Jan Wolf v čele vládnoucí Sociální demokracie je totiž odmítá od realizátora studie koupit. Data kritizuje a zpochybňuje. Faktem ale je, že ho nečetl.

„Můžeme si o této studii myslet co chceme, ukřivděně nesouhlasit nebo zpochybňovat věrohodnost dat. Co bychom ale rozhodně dělat neměli, je strkat hlavu do písku před statistickými údaji, které se nám nemusí líbit, vliv na image našeho města mají ale tak či tak. Nezpochybnitelným faktem je, že takováto prezentace města v rámci ČR Karviné škodí, má dopad na cenu nemovitostí, odliv obyvatel i trh práce. Pokud je metodologie výzkumu špatná, zjistíme to pouze tak, že se na data podíváme a podrobíme je vlastní analýze,“ vysvětluje Petr Letocha (STAN), lídr společné kandidátky Starostů a Pirátů.

Jak je ve studii uvedeno, kvalita života je měřena pomocí indexů, které mají vliv na spokojený a šťastný život člověka. Na základě mnoha studií i námi realizovaných průzkumů a fokusních skupin) jsme tyto indexy rozdělili do tří základních oblastí. Pro šťastný a spokojený život je nezbytné, aby tyto oblasti byly navzájem v určité rovnováze, protože pokud byť jen v jediné trpíme nějakým nedostatkem, výrazně to poznamená naši celkovou spokojenost v životě. Při konstrukci celkového skóre kvality života v obci jsme si tuto skutečnost uvědomovali, a proto jsme pečlivě vybírali ukazatele, které objektivně zachycují stav v obci a mají dobrou vypovídající hodnotu.

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ STAN



autor: PV