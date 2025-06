Štěpánek (Trikolora): Lidská blbost opět na pochodu

Takzvaní lepšolidé, tedy movití voliči z vyšší střední třídy, které Fialova vláda svojí idiotskou politikou okradla o třetinu úspor, dál jak ovce volí fialové loupežníky, zatímco jimi vysmívaní dezoláti s prázdnou kapsou, mají jasno, píše v komentáři pro Deník TO Petr Štěpánek. Nevím, jak to máte vy, ale já jsem v listopadu '89 klíči nezvonil proto, aby se politická scéna pouze přepólovala, a dál se tu vládlo po bolševickém způsobu. Fialova vláda a celá současná mocenská garnitura totiž nic jiného neprovozuje.

Namísto bolševiků rudých tu máme bolševiky modré a fialové, jen se aktuálně volebně přebarvili do zelené a oranžové. Ono je to ale ještě horší. O předlistopadových komunistech nebylo třeba si dělat žádné iluze. Nic nepředstírali. Nijak se netajili tím, že vyznávají diktaturu proletariátu nebo že praktikují cenzuru. Politici současné vládní garnitury se ale holedbají, jací jsou demokraté, leč ve skutečnosti namnoze používají stejné totalitní metody jako rudí bolševici.

Už se zase za názor vyhazuje z práce, už se zase poklonkuje cizí mocnosti, režim už si zase libuje ve stíhání verbálních trestních činů, už se zase jinak mluví doma a jinak na veřejnosti, politika už zase zneužívá justici. A v neposlední řadě, už se zase cenzuruje. Ale pozor! Neděje se to stejně jako před čtyřiceti lety. Tahle cenzura je daleko sofistikovanější. Ostatně vládní strategický komunikátor plk. Foltýn se vyjádřil jasně: „Máte nárok na názor, nemáte nárok na dosah.“ Jinými slovy, pindejte si, co chcete, my to k lidem stejně nepustíme. Když neprošlo vypnutí nepohodlných webů, utne se jim financování.

Je to opět svého druhu třídní boj, jen ony dělící linie vedou jinudy. Lepšolidé versus dezoláti. Miluješ Evropskou unii? Adoruješ Ukrajinu? Nenávidíš Rusko? Pak je vše v pořádku, jsi náš. V opačném případě jsi nepřítel, extremista a Putinův agent. Ostatně premiér Fiala se nedávno v Ostravě vyjádřil jasně: „Nechám si svoje právo, abych o každém, kdo chce změnu režimu, řekl, že je extremista. Protože je.“ Tu máš, čerte, kropáč! Každý, komu se nelíbí totalitní praktiky Fialova mocenského gangu, každý, kdo chce žít v normální demokracii, a ne v téhle zdegenerované, údajně liberální, je extremista. Tohle vykřikuje předseda vlády na svém předvolebním turné za hradbou těžkooděnců, kteří jej ochraňují před hněvem vlastních občanů. Jak se to liší od rétoriky kupříkladu Vasila Biľaka?

Největší argumentační faul současnosti

Je to největší argumentační faul současnosti. Každý, kdo se neklaní směrem ke Kyjevu a neprojevuje dostatečné nadšení nad Zelenským, Ukrajinou a jejími vojenskými úspěchy, každý, kdo nepapouškuje ukrajinskou válečnou propagandu, je režimními politiky a jejich novinářskými poskoky a přitroublými aktivisty automaticky onálepkován jako proruský. Co na tom, že jste s Ruskem nikdy neměli a nemáte nic společného, natož abyste Moskvě projevovali nějaké zvláštní sympatie; stačí, že spolu s Fialovým softtotalitním režimem nedržíte jeho orwellovské chvilky nenávisti k Rusku, a je vymalováno. Jste ruský agent, milujete Putina, a tím pádem jste – slovníkem plk. Foltýna – svině a zombie a zasloužíte oplotit za příkopem. Zdali to má být přímo v nějakém novodobém koncentráku, tento vyslanec vládní strategické komunikace zatím neříká. Ale co není, může brzy být. Fialův režim k tomu má našlápnuto.

Jedním z jeho posledních „úspěchů“ je prosazení zákona, který komunistickou propagandu řadí na roveň té nacistické. To je 36 let po sametu vskutku objev. Úplně nejvíc nad touto normou jásají aktivisté z iniciativy S komunisty se nemluví. Drobný problém je ale v tom, že v mnoha případech jsou to ti samí, kteří na Pražský hrad dotlačili komunistického rozvědčíka. Logiku v tom nehledejte. Ze stejné várky je norma, jež někdejším funkcionářům minulého režimu selektivně snižuje jejich důchody. A nesmíme také zapomenout na opakované, dnes už se dá říct, že nekonečné, prodlužování tzv. lustračního zákona.

Tyhle řádky nejsou obhajobou protagonistů minulého režimu, nýbrž trpkým konstatováním, že pouze slabý režim, který si není jistý sám sebou, má potřebu přifukovat si svaly na úkor vybrané skupiny důchodců či s více než třicetiletým zpožděním bojovat s levicovou ideologií, jež je prakticky mrtvá. To vše za situace, kdy naopak mnohem nebezpečnější a daleko problematičtější progresivistické fantasmagorie titíž lidé, nejen že zcela akceptují, ale často je sami přímo uvádějí v život.

Zastydlí bojovníci minulé studené války

Písničkář Pepa Nos kdysi složil geniální píseň Země je kulatá. Zpívá se v ní: „Kdo jde pořád doprava, voctne se nalevo, kdo jde pořád doleva, přijde napravo… Kdo jde pořád na východ, voctne se na západě, kdo jde pořád na západ, přijde na východ.“ Pokud nepředpojatě sledujeme některé televizní debaty, nezbývá – paradoxně nám konzervativním pravičákům – než konstatovat, že nejrozumněji občas mluví předsedkyně komunistů, zatímco zástupci stran, které stále ještě mají tu drzost vydávat se za pravicové, plácají ultralevičácké, zelené, duhové, militaristické, genderové či jiné fráze. Tohle nevymyslíš, to musíš zažít!

Ona je to taková zvláštní sorta, řeč je o některých našich spoluobčanech a jimi preferovaných politicích. Nějak si nevšimli, že svět se neuvěřitelně posunul a změnil, možná přímo přepóloval. Zastydli v druhé polovině 20. století a dál bojují minulou studenou válku. Nevšimli si, že bývalý komunistický protivník Západu v podobě Sovětského svazu už neexistuje, jen si ho nahradili Ruskou federací. Jenže Rusko je už pár desetiletí kapitalistickou zemí. A jak už bylo výše zmíněno, import socialismu nyní neprobíhá z Moskvy, nýbrž z Bruselu. Pořád vykřikují, že patříme na Západ, ale ten současný Západ už dávno není tím, čím býval v dobách studené války, ba jeho středobod se obrazně řečeno aktuálně přesunul do Kyjeva.

Lidská blbost na pochodu

Jsme u merita věci. Fialova vládní garnitura se ničím jiným než strašením Moskvou prezentovat nemůže. A navíc, strach je přece ten nejúčinnější prostředek, jak voliče s omezeným rozhledem znovu nahnat do stáda a dotlačit je, aby jim to u volebních uren znovu hodili. Proto si také za naše peníze (!) vydržují (nejen) zločinnou Českou televizi. A tak se lidská blbost zase dala na pochod, přičemž pozorujeme neuvěřitelný paradox. Takzvaní lepšolidé, tedy movití voliči z vyšší střední třídy, které Fialova vláda svojí idiotskou politikou okradla o třetinu úspor, dál jak ovce volí fialové loupežníky, zatímco jimi vysmívaní dezoláti s prázdnou kapsou, tedy lidé, kteří o žádné úspory nepřišli, neb žádné neměli, pouze se jim život stejně jako lepšolidem čím dál víc prodražuje, mají jasno. Závěr, kdo je tu pitomý a kdo chytrý, si každý člověk s otevřenou myslí jistě udělá sám.

Nejhorší, co se může nejen politikům stát, je, že uvěří vlastní propagandě. Někteří obzvláště intelektuálně nesmělí jedinci proto zcela vážně vytrubují, že Rus se na Ukrajině nezastaví a bude pokračovat až k nám. Sofistikovaný geopolitický i vojenský rozbor, proč je to naprostý nesmysl, ponechám povolanějším, mojí zbraní je sarkasmus. Co nám přišedší Rus udělá? Komunismus už se z Moskvy neexportuje, takže si asi za trest budeme muset kupovat levný ruský plyn. U dotyčných politiků máme na výběr, zda jejich myšlenkové pochody jsou pouze hypertrofovanou demagogií či už se jedná čistý politický kretenismus. Opravdovou tragédií ovšem je, když někdo s podobným intelektuálním deficitem je předsedou vlády či ministrem/ministryní obrany.

Jak se z toho nezbláznit? Jak to přežít? Jak z toho ven? Pokud jste během Velké sametové stejně jako já zvonili klíči proto, abychom totalitní metody vládnutí i jakýkoli bolševismus – rudý, modrý, fialový či černý s lebkou a zkříženými hnáty – poslali na smetiště dějin, musíte pro tu změnu něco udělat. Opakovaně. Minimálně zvednout zadky a jít to hodit někomu normálnímu. Z čeho vybírat je. Zprava i zleva.

Na shledanou začátkem října u volebních uren!

(psáno pro Deník TO)

