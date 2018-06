Svoboda (ČSSD): Mladé rodiny by měly mít jistotu podpory od státu

Setkání se uskutečnilo pod záštitou náměstka hejtmana Libereckého kraje pro sociální oblast Pavla Svobody. S hlavním příspěvkem vystoupila prezidentka Sítě pro rodinu a známá aktivistka Rut Kolínská.

Na Kulatý stůl přišli zástupci několika obcí, organizací a mateřských center. Rodinnou politiku Libereckého kraje přiblížila Kateřina Hájková z odboru sociálních věcí Krajského úřadu. S činností Mateřského a dětského centra Maják Tanvald přítomné seznámila jeho předsedkyně Věra Černá. O tom, jak podporuje jejich město rodiny s dětmi, povyprávěla za Jablonec nad Nisou koordinátorka komunitního plánování Martina Semrádová.

„Když dnes chtějí dva mladí lidé založit rodinu, neměli by se bát, kolik peněz je to bude stát a jaké problémy budou muset řešit. Měli by mít naopak jistotu podpory od státu. Potřebujeme nejen víc bytů pro mladé rodiny a víc možností pro rodiče pracovat na zkrácený úvazek nebo tam, kde je to možné, vykonávat práci z domova. Potřeba jsou půjčky pro mladé na bydlení, jenže by měly být bezúročné,“ zdůraznil náměstek Pavel Svoboda. „Dobře fungující rodina je předpokladem dobře fungujícího státu. Jenom v harmonické rodině mohou vyrůst právoplatní členové společnosti,“ dodal.

První mateřské centrum v republice založila Rut Kolínská v roce 1992. O dvacet let později vznikla Síť mateřských center, která byla v roce 2016 přejmenována na Síť pro rodinu. Ta sdružuje 250 mateřských center z celé republiky. V Libereckém kraji jich je 11. Podle Rut Kolínské mateřská centra fungují i jako ventil nejrůznějších problémů. Nejenže pořádají akce pro veřejnost, ale také si jejich členové vzájemně předávají informace, radí a zprostředkovávají i odbornou pomoc.

„Mateřská centra hrají v rodinné politice důležitou úlohu. Přitom hodně z nich zápasí s nedostatkem financí, neboť slíbené dotace dostávají s velkým zpožděním. Některé dokonce fungují na dobrovolnické bázi,“ poznamenala Rut Kolínská. „Když dnes mluvíme o potřebě větší podpory rodiny, zaměřujeme se hlavně na maminky a jejich situaci. Prorodinná politika by se ale měla týkat i otců,“doplnila.

Mateřská centra v některých menších obcích podle Rut Kolínské také oživují pradávné místní zvyky, například slavnosti otevírání studánek nebo masopust.