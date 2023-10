Teplá (ANO): K novému pavilonu Domu seniorů Františkov už vzniká projektová dokumentace

reklama

„Projektová dokumentace je nezbytná nejen pro vydání stavebního povolení, ale také k tomu, abychom mohli zažádat o dotaci. Bez konkrétních parametrů projektu se rovněž neobejdeme při žádosti o zařazení dalších kapacit Domu do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje,“ zdůrazňuje náměstkyně primátora pro sociální záležitosti Martina Teplá.

Reaguje tak na bod číslo 42, který mají projednávat tuto středu liberečtí zastupitelé. Jeho cílem je do projektu finančně zapojit Liberecký kraj po vzoru stavby domova pro seniory v Hrádku nad Nisou a dopředu formálně zajistit, aby kraj nová lůžka Domu seniorů ve Františkově skutečně zařadil do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje a finančně je podporoval.

„Chápu, co vedlo předkladatele k vytvoření takového návrhu, ale v tuto chvíli by mohlo být pro Liberec kontraproduktivní se k čemukoliv zavazovat, když ještě sami nemáme přesnější představu o tom, jak bude přístavba vypadat a kolik bude stát. Navíc, domov v Hrádku sice kraj zafinancoval, ale znamená to také, že ho převezme. Ve Františkově má 78 % klientů trvalé bydliště v Liberci, a proto by se měl o své obyvatele Liberec také postarat,“ vysvětluje Martina Teplá.

Co se týče financování, počítá s tím, že město bude usilovat o dotaci z Národního plánu obnovy v rámci výzvy Rozvoj a modernizace materiální technické základny sociálních služeb. „Pokud nám kraj také přispěje, budeme samozřejmě moc rádi, nicméně s variantou, že by si Dům opět převzal pod svá křídla, nepočítáme. S krajským úřadem průběžně komunikujeme a věřím, že najdeme společné řešení i bez usnesení libereckého zastupitelstva. A jak jsem již uvedla, bez termínu výstavby pavilonu nemůžeme ani kraj žádat o zařazení do Základní sítě,“ dodává Martina Teplá.

Dům seniorů Františkov má aktuálně kapacitu 200 klientů, přičemž 34 klientům jsou poskytovány služby Domova se zvláštním režimem a 166 klientům jsou pak poskytovány služby Domova pro seniory. V současné době Dům eviduje 128 žádostí o službu Domova se zvláštním režimem.

