Udženija (ODS): Falešná morálka

Morálka je něco, co z naší civilizace dělá to, čím je. Není právně vymahatelná, přesto je hmatatelná a v průběhu let víceméně neměnná. Chovat se morálně znamená chovat se správně, bez ohledu na vlastní prospěch či zájmy. Nechci tady moralizovat, ale poukázat na příklady z dnešní doby, kdy se morálkou ohání kde kdo a ospravedlňují se jí věci značně nemorální. A to mě štve.

Například hnutí ANO, které “narovnává” podnikatelské prostředí jen tam, kde má byznysové zájmy jejich předseda. Nebo prezident, který nechce jmenovat profesora, protože spolupracoval s StB, ale u premiéra mu to nevadí? Aktivističtí udavači v katolické církvi, kteří útočí na kardinála Duku.

Aleksandra Udženija ODS



