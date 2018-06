Unucka (ODS): Nový kruháč odkloní intenzivní dopravu, která trápí občany Hrabové

Uzavírka začne v Ostravě-Hrabové v neděli 1. července a potrvá do konce letních prázdnin. Řidiče pak ještě při následujících etapách budou čekat další omezení, a to až do podzimu 2019.

Tato omezení souvisí se stavbou prodloužené Mostní silnice, která spojuje Hrabovou s Vratimovem. Projekt financuje Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu, také z evropských a státních peněz a za přispění Statutárního města Ostravy.

„Prázdninová uzavírka bude v místě, kde se křižují Mostní a Paskovská ulice. Nový kruháč, a pak hlavně takzvaná prodloužená Mostní, odkloní intenzivní dopravu, která trápí občany Hrabové. Nová skoro jeden a půl kilometru dlouhá silnice napojí Vratimov a Hrabovou přímo na dálnici z Ostravy do Frýdku- Místku. Budou se také budovat nové chodníky, cyklostezka, protihluková opatření, veřejné osvětlení, počítá se s terénními úpravami a výsadbou zeleně,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu Jakub Unucka a doplnil: „Jsme si vědomi toho, že výstavba kruháče v Hrabové částečně ovlivní trasu, která je využívaná kvůli opravě mostu u Hornbachu. Proto jsou práce naplánovány na prázdniny, kdy bývá doprava ve městě méně intenzivní. Kdybychom se stavbou kruhového objezdu čekali, až skončí uzavírka Rudné, tak prodlouženou Mostní nepostavíme nikdy.“

S uzavírkami budou muset řidiči počítat v obou směrech. Řidiči budou moci projíždět ve směru z Ostravy do Vratimova, v opačném směru z Vratimova do Ostravy bude silnice k dispozici jen složkám integrovaného záchranného systému a městské hromadné dopravě.

Objížďka pro ostatní vozidla bude vyznačená a povede přes Řepiště a Paskov. Tato trasa povede i přes dálnici D56. „Řidiči si ale nebudou muset kvůli uzavírce kupovat dálniční známku. Převedená doprava totiž během objížďky nepodléhá zpoplatnění,“ vysvětlil náměstek Jakub Unucka. Objízdnou trasu budou využívat i řidiči, kteří budou cestovat mezi Ostravou a Paskovem po staré cestě, tedy po ulicích Rudé Armády a Paskovská. V tomto úseku bude úplná uzavírka v obou směrech.

„Celý projekt napojení na dálnici by měl být dokončený v září roku 2019. Stavba bude stát přes 133 miliony korun. Z evropských fondů a státního rozpočtu máme k dispozici 110 milionů. Moravskoslezský kraj na tento projekt vyčlenil přes 16 milionů korun, přispělo také Statutární město Ostrava, a to částkou 6,2 milionu. Jsem moc rád, že se nám letos podařilo získat tak velké prostředky na opravy silnic. Bude to sice řidiče stát zásobu trpělivosti během všech těch uzavírek v kraji, ale pak se nám zase bude dlouhou dobu cestovat pohodlně a příjemně. Získali jsme pro tento rok 1,3 miliardy. Chceme je všechny zvládnout profinancovat, byla by přece velká škoda takové prostředky nechat propadnout,“ uzavřel náměstek hejtmana kraje pro finance, investice a majetek Jaroslav Kania.

