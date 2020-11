Vachatová (Trikolóra): Antifa

reklama

Čím dál víc se v poslední době objevují zmínky o Antifě, která sehrála značnou roli při letošních amerických prezidentských volbách. My tu máme tu svou, českou, kdo o nich nic neslyšel, je to dobře organizované radikální ultralevicové militantní hnutí, jehož veřejně neskrývaným cílem je vytvořit komunistický světový řád. Standardně jejich přívržence v černém vidíte v televizi, jak rozbíjejí výlohy, zapalují soukromý majetek, obsazují a následně ničí něčí dům, v České republice máme zkušenost třeba s Klinikou, rádi používají násilí a masivně podporují hnutí BLM. Občas jste mohli mezi těmito lidmi zahlédnout Ivana Bartoše, předsedu Pirátské strany, případně Jana Cempera z projektu Manipulátoři.cz. To mimochodem dost vysvětluje, proč se Piráti čas od času snaží nenápadně otevírat debatu o vyvlastňování soukromého majetku a proč jim nevadí omezování svobody slova, obojí by totiž moc rádi. Trochu se obávám toho, že nyní v době covidové jim to dost možná vyjde. Proto to z mého pohledu není cool strana mladých chytrých ajťáků, jak se může na první pohled zdát, ale strana, která může zásadně a negativně ovlivnit naši demokracii, ale o tom zas až jindy. V USA i v Německu už nějakou dobu volají po tom zařadit Antifu na seznam teroristických organizací, u nás se ale čím dál víc v mainstreamu objevují články, které činnost Antify omlouvají, polidšťují a vysvětlují.

Antifáci totiž svůj extrémismus umí velmi dobře komunikovat, schovávají ho za tvrzení, že bojují proti fašismu, jsou to přece ANTIFAšisté, proto Antifa. A když tu nechcete fašismus, pak si kousek Antify nesete ve svém srdci přece i vy. A co si nesete v srdci, to nemůže být špatné, Antifa proto není špatná. Tak se dělají emoční zkratky.

Natálie Vachatová Trikolóra



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

To, že zapalují obchody, fyzicky útočí na ty, kteří jejich pohled nesdílejí, a nejraději by sebrali něco vám, aby to dali všem, to zas tolik dnes nevadí. Proč má u nás Antifa velmi slušnou podporu ze strany našich médií i novodobých politologů? Je to zejména proto, že jejich světonázor vcelku dobře koreluje s politikou novodobé EU - společný mají pohled na migraci, sluníčkářství, omezování svobod a nakonec i na rovnostářství. Jejich stoupenci obsadili pozice v nejrůznějších politických neziskovkách, na které jsou navázána nejrůznější média. Typickými plátky, které činnost Antify obhajují, jsou Deník Referendum, Deník N nebo třeba Týdeník Respekt, tedy všechny ty, co jsou napojeny na neziskový sektor. Proto tu tolik neřešíme nesmyslnost hnutí BLM, proto tu nikomu moc nevadilo, že předseda Pirátů nosí hrdě vlajku Antify a proto média snadno za extrémisty označí vlastenecké strany, ale skutečné teroristy nechává bez povšimnutí.

„Fašisté budoucnosti budou sami sebe nazývat antifašisty.“ – řekl prý Winston Churchill a Jan Cemper z Manipulátorů si dal tu práci, aby tento výrok v roce 2018 zpochybnil: „Ve skutečnosti neexistuje jakýkoliv relevantní zdroj, který by dokázal, že Winston Churchill kdy takovou větu řekl nebo napsal.“ Manipulatori.cz

Tak asi tak.

Převzato z Profilu.

Psali jsme: Vachatová (Trikolóra): Propagandistické dno Ministerstva zahraničních věcí Vachatová (Trikolóra): Vláda bere peníze vám, aby je dávala jim... Vachatová (Trikolóra): Dítě až na posledním místě, na prvním je dnes rovnost mužů a žen Vachatová (Trikolóra): Demagog.cz – neziskovka, která nám bude určovat, co na Facebooku nemáme vidět

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.