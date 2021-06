Vachatová (Trikolóra): Až budeme podle hodnot EU dost zelení, bude nám to jedno. Jako státům v Africe.

reklama

Klimatický zákon požaduje snižovat emise na tak nesmyslné hodnoty, že je reálně plnit nelze, má zato největší potenciál k tomu nás uvrhnout do stavu chudoby, nezaměstnanosti a nekonkurenceschopnosti.

Co se na běžném trhu v takové situaci stane? Firmy budou končit, protože nedostanou na své málo zelené podnikání úvěr, nebudou ho tedy schopni ufinancovat, a tak skončí, nebo budou utíkat mimo EU tam, kde takové podmínky nejsou. Například do Číny. Evropská unie si je toho zčásti vědoma, a tak přichází s geniálním nápadem zavést na svých vnějších hranicích tzv. uhlíkové clo, abychom tedy byli více konkurenceschopní. Protože, logicky, zahraniční zboží nezatížené klima požadavky bude zkrátka levnější. Uhlíkové clo zas povede jen k tomu, že zdraží zboží pro konečné spotřebitele a sníží vývoz z EU. Dá se totiž s jistotou očekávat, že státy, které k nám tyto výrobky dovážejí, uvrhnou cla zase na to, co dovážíme my k nim, tedy například na pivo, víno, auta apod.A tak jsem se podívala na žebříček největších znečišťovatelů planety, abych zjistila, zda je vůbec potřeba se tak moc sebemrskat a ničit. Na vrcholu první desítky jsou nepřekvapivě nejprůmyslovější země světa - Čína, Spojené státy a Indie, které dohromady vypouštějí 17,1 MILIONŮ tun emisí CO2 za rok. Největším znečišťovatelem v Evropě je Německo, to je na 6. místě se svými 683 800 tunami, a tím jsme vyčerpali evropské státy v první desítce největších znečišťovatelů. Žádný jiný stát EU tam není.

Co z toho vyplývá? Smysl pro realitu zmizel bůhví kam. I kdyby celá Evropa dnes zmizela z povrchu zemského, nemělo by to na globální růst CO2 žádný vliv. Až se budeme za pár let divit, že světu diktuje, co se smí a nesmí, Čína, vzpomeňme si, že klimatickým zákonem jsme tomu více než dopomohli.Mimochodem, víte, které státy kašlou na ekologii? Jsou to zpravidla země chudé, tedy africké státy nebo třeba státy Jižní Ameriky. Ty dopadly v hodnocení dobře. A víte proč? Protože ty už toho průmyslu moc nemají. A přesto, že září na mapě zeleně, nevím, zda by se nám jejich péče o životní prostředí zamlouvala, jsme totiž zvyklí o přírodu pečovat jinak. Oni řeší úplně jiné starosti než snižování CO2 a my budeme dost možná brzy taky. V tu chvíli budeme na mapě možná už taky zelení.---Kdože nám tento zákon odhlasoval?Pro hlasovali Piráti, ČSSD, ANO, a z koalice SPOLU TOP09 a KDU-ČSL. Pro úplnost, za ČR tento klimatický zákon odsouhlasil premiér již v roce 2019."V zemi, která je dobře řízena, se za chudobu stydí. V zemi, která je špatně řízena, se za bohatství stydí." - Konfucius

Natálie Vachatová Trikolóra



