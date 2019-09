Valachová (ČSSD): Musíme pomoci mladým řešit problém, za který nemůžou

Mám jít pracovat nebo ještě dále studovat? Kterou vysokou školu si mám vybrat? Do kterého baru dnes zajdu? A mám vyjet na studijní cestu do zahraničí letos, nebo až příští rok?

I tyto otázky řeší mladí lidé na prahu dospělosti. Ne tak ale David nebo Tamara. Ti musejí řešit daleko větší problém, konkrétně: „Jak splatit dluhy svých rodičů?“ Oba dva, stejně jako dalších 6500 dětí, patří k takzvaným dětským dlužníkům. Lidem, na které v den jejich osmnáctých narozenin spadne povinnost zaplatit dluhy zděděné po nezodpovědných rodičích.

Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. ČSSD



Je to spravedlivé? Samozřejmě že ne. Ale nejen to, vstup do dospělosti s takovou obrovskou zátěží poznamená člověka na celý život. Dětští dlužníci často musejí najednou zaplatit částku, která je mimo jejich možnosti. Proto si vezmou další půjčku na vysoký úrok a spirála dluhů se začne rozjíždět…

Toto musí skončit! Naše poslankyně Kateřina Valachová proto předložila novelu občanského zákoníku, která by převedla dluhy dětí do patnácti let na rodiče. U dospívajících mezi patnácti a osmnácti lety by o připadnutí dluhu rozhodl soud. Jestliže vše půjde dobře, novela se schválí do konce roku. Musíme pomoci mladým lidem vyřešit problém, za který nemůžou.

