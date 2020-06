Válek (TOP 09): Evropská legislativa nenařizuje odškodnění a není k tomu nejmenší důvod

reklama

Dobré odpoledne, dámy a pánové,

ono je vždycky obtížné hlasovat a diskutovat o legislativě, kde se emoce, fakta a - řekněme - věda jaksi nepotkávají, ale často stojí proti sobě. Já bych se pokusil shrnout stanovisko klubu TOP 09, o kterém jsme dlouhodobě diskutovali, a troufnu si říct, že jsem v tom klubu spíš na pozici toho ratia, těch fakt a vědy.

Ten důvod je jednoduchý. Já nejsem zemědělec, ale v Brně byl jeden z nejsilnějších ústavů experimentální patofyziologie, vedený profesorem Vašků - kdo jsou lékaři z Brna, tak ho znají velmi dobře - a profesor Vašků u dávno, dávno, ještě před rokem 1989 dělal řadu studií stresových faktorů u zvířat v různých podmínkách. Pamatuji si velmi dobře na tu práci, co dělá kráva, když se jí ohřívá nebo chladí hypofýza, kdy ovuluje nebo neovuluje hrdlička, když se dívá do zrcadla a tak dále, a ty práce tehdy se nám zdály třeba trošku zábavné, ale v dnešním kontextu a z dnešního pohledu opravdu pracovali s tvrdými daty a hodnotili kvalitu stavu živé přírody, stavu zvířat a vliv různých typů stresů. Jednak na ta zvířata, a potom na produkty, které případě produkuje, ať už je to maso, ať už jsou to vejce.

Myslím si, že řada z vás, kteří jste v zemědělství, zná velice dobře práce vlivu stresu například na vepřové maso, z těch posledních, které jsem četl, a vlivu na vápník a Krebsův cyklus, respektive ATP, ADP a změny a co to působí v kvalitě masa, jak obrovské dopady to má a ví, že tento vliv je daleko silnější možná než genetický vliv. Možná si někteří z vás, co tady byli v tom roce 2005, když se, myslím, nebo 2012, když se hlasovalo o těch obohacených klecích, tak vzpomenou na ty publikace, tuším paní profesorky - teď mně vypadlo - Fialové, která dělala poměrně velkou studii a zjišťovala, že vlastně ta vejde by mohla být horší, protože mikroby pronikají přes skořápku dovnitř. Nakonec se ukázalo, že ty výsledky až takové nejsou.

Prostě dívejme se na to svým způsobem jako na nějaký pokrok, na nějaký vývoj, na nějaké změny. A z toho důvodu se domníváme, klub TOP 09, že je potřeba podpořit pozměňovací návrhy, které ukončí v nějakém horizontu klecové chovy tak, aby to samozřejmě co nejméně postihlo ty, kteří se tomu budou muset přizpůsobit, a samozřejmě jde nám o kvalitní produkty pro naše občany. My podpoříme pravděpodobně všechny ty varianty, ale jsme připraveni na diskusi a jsme připraveni na debatu.

Co se týče cirkusu, je to o čisté emoci. Já jsem si stoprocentně jistý, kdyby po dočtení Kubuly a Kuby Kubikuly jsme tady před, já nevím, třiceti, čtyřiceti letech stáli, tak že bychom bojovali za to, aby medvědáři mohli dál pokračovat. Kdo si dneska vzpomene na to, kdo byl medvědář, kdo to vůbec ví. Takových profesí, které různým způsobem pracovaly se zvířaty, prostě bylo a je a bude a ten posun v tom se mění.

Já jako sledovatel televize, ne jako politik, ne jako poslanec, jsem sledoval diskuse o tom, jestli mohou, nebo nemohou být psi trénováni v norách, zda některé typy soutěží jsou možné. Vzpomínám si na emocionální projevy stran kožešinových zvířat a na vystoupení různých poslanců a poslankyň. Prostě, když se takhle historicky podíváte, zjistíte, že řada věcí se změnila, ať jsme chtěli, nebo nechtěli prostě proto, že dochází k posunu vnímání člověka a přírody, vnímání živé i neživé přírody, rozšiřuje se počet rezervací, stále víc a víc si lidé uvědomují, že je potřeba myslet na přírodu jako na komplex a na budoucnost. A to mění, byť to třeba není úplně v krátkodobém horizontu pochopitelné a možná jsou silné protiargumenty, proč netlačit na pilu, i vnímání a přístup například ke zvířatům v cirkusu. Bavíme se o divokých zvířatech, volně žijících zvířatech v cirkusu. A zase postupně, ať chceme, nebo nechceme, zvířata dřív nebo později z cirkusů zmizí. Cirkusy se budou měnit, budou se transformovat. Nostalgie po Cirkusu Humberto je prostě asi zbytečná. Na druhé straně si vzpomeňme na Cirque du Soleil, který je úplně někde jinde a je to něco jiného. Tak jak zmizel ten kouzelník, který vytahoval z klobouku králíky, a nahradil ho David Copperfield se sofistikovanými velmi drahými triky, tak zmizí i toto.

Nemyslím si, že je potřeba jakkoliv postupovat drasticky a jakoukoliv stranu kvůli tomu terorizovat. Nicméně klub TOP 09 jednak proto, že jsme spolupředkladatelé pozměňovacích návrhů a jednak proto, že je považujeme za správné, budeme v tomto směru hlasovat jednotně a budeme hlasovat pro to, aby postupně volně žijící zvířata z cirkusu zmizela. Rozumím těm námitkám o různě složitých podmínkách pro zvířata chovaná doma, mně se to také nelíbí a myslím si, že tam je potřeba odvést kus práce. Rozumím těm podmínkám, co se týče stran cirkusu, ale zase buďme upřímní a vzpomeňme si, co byl jeden z cílů cirkusů, a řada cirkusů se k tomu blíží víc a víc, vracet tato zvířata do divoké přírody a udržet zvířata, která by jinak vymřela tak, aby nevymřela a zachránit vymírající druhy. To byla jedna ze silných rolí cirkusů a zoologických zahrad. Koneckonců vzpomeňme si na pana Vágnera a jeho zoologickou zahradu, na nosorožce afrického a další. Tady ten postoj TOP 09 je takovýto a budeme v tomto duchu i hlasovat.

Odškodnění kožešinových farem, a to znovu opakuji, říkal jsem to tady už jednou, ale řeknu to velmi stručně znovu, považuji za správné, nutné, musí být rozumné. Za mě, a to je stanovisko klubu TOP 09, by bylo optimální, aby odškodnění, v podstatě se prostřednictvím pana předsedajícího stavím za paní poslankyni Balaštíkovou, bylo opravdu podle skutečných nákladů jednotlivých devíti farem. Já jsem nevěděl, že jich je jenom devět, a ne, aby to bylo nějaké jasné pevně dané číslo, protože pak se stane, že někteří dostanou víc, někteří dostanou míň, někteří budou nespokojení. To se může stát, protože vždycky, když je průměr, je spokojený ten, který má ten průměr, pak je některá polovina více spokojená a druhá méně spokojená, neznám medián. Nicméně jsme připraveni podpořit i tyto návrhy, pokud budou rozumné a pokud budou v nějaké smysluplné výši, která zásadním způsobem nezatíží rozpočet. Je to proto, že přechodné období bylo opravdu krátké. A proto úplně nesdílíme ten argument, co se týká zákazu klecových chovů slepic, byť mu naprosto rozumím a jsem rád, že to pan ministr zemědělství takto formuloval, protože to je jeho práce, on by to takhle měl formulovat jako ministr zemědělství, není ministrem životního prostředí, není ministrem slepic, ale je ministrem zemědělství. Na druhé straně ví on stejně dobře jako já, že evropská legislativa, pokud je přechodné období pět let a více, nenařizuje jaksi odškodnění a není k tomu nejmenší důvod. Já ale nevidím problém v tom, abychom pak v další fázi nediskutovali o tom, jak umožnit to, abychom jaksi podpořili chovatele, aby přechod z klecí ven byl pro ně co nejjednodušší tak, aby se to neodrazilo v ceně vajec a aby i konzument dostal co nejkvalitnější vejce z volných chovů. To si myslím, že by měl být určitě náš cíl.

Závěrem si dovolím říct, že naše strachy nemusí být tak silné, jak možná navenek vypadají, protože si uvědomme, že paralelně s tím diskutujeme zákon o české potravině a o dvojí kvalitě potravin, vzpomeňme si, že tady zaznělo, že snad 85 % některých druhů potravin by mělo být českých. Pokud vážně tuto myšlenku máme ve svých hlavách, pokud ty největší kluby opravdu s touto myšlenkou vážně přichází, pak si nemyslím, že paralelně s tím platí obava z toho, že by sem někdo něco ze zahraničí mohl dovážet, když tedy v zákoně bude tak vysoké procento u některých výrobků, že musí být českých. Je potřeba si to vždycky dávat do souvislostí a já jsem si to do souvislostí dal. A byť tyto návrhy nejsou úplně z našeho klubu, tak mě uklidnily a o to snadněji se mně jaksi podporovalo ukončení klecových chovů. Takže za mě, nebojme se hlasovat podle svého svědomí a vědomí, stejně ty změny nastanou. My jim můžeme lehce bránit, ale nezastavíme je.

Děkuji.

