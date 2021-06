Válek (TOP 09): Je potřeba sjednotit právní normu pacientských organizací

reklama

Já jsem rád, že ta debata je rozumná a konstruktivní, že není konfliktní. Já samozřejmě v řadě těch případů pozměňovacích návrhů jsem velmi ovlivněn osobní zkušeností z nemocnice, tak jak řada z nás, co jsme zdravotníci. V naší nemocnici je organizace, která spadá právě do toho pozměňovacího návrhu kolegy Marka Bendy a koneckonců i kolegů Pirátů. To znamená, že já budu hlasovat pro pozměňovací návrh kolegy Bendy.

Já si myslím, že význam jakékoli pacientské organizace je nesmírně zásadní. Já dlouhodobě pracuji s pacientskou organizací, která zastupuje celiaky, stejně tak dlouhodobě spolupracuji s pacientskou organizací, která zastupuje pacienty s Crohnovou nemocí. A musím říct, že byť jsem byl ve výboru Společnosti pro gastrointestinální onkologii a i jako radiolog zastupoval ve výboru gastroenterologické společnosti zobrazovací metody, tak ten posun v diagnostice obou těchto onemocnění, ten význam, ten vliv na ten posun měly daleko víc ty pacientské organizace, než při vší úctě radiologická společnost, které jsem předsedal, a ty gastroenterologické, prostě proto, že v zájmu těch pacientů bylo tu metodiku posunout, přicházely s různými dotazy, proč v některé zemi xy se něco provádí, a nutily nás často, abychom se pouštěli do oblastí, protože to byly velmi úzké specializované problémy. A koneckonců vzpomeňte si na celiaky - a i v Poslanecké sněmovně jsou poslanci, kteří mají k této nemoci řekněme osobní vztah z různých důvodů - tak vzpomeňte si, jak se celiaci snaží dostat bezlepkovou dietu do škol, jak se snaží celiaci lobbovat v dobrém slova smyslu a vysvětlovat, jak je potřeba pomoci.

A já si myslím, že to je role těch pacientských organizací. Já absolutně nerozumím té právní normě, ale vzpomněl jsem si v té diskusi na debatu před nějakým tři čtvrtě rokem na zdravotním výboru, kdy jsme diskutovali o lesních školkách. A já jsem vůbec netušil, proč je problém, aby to, co platí pro školky, neplatilo, platilo i pro lesní školky. A ten důvod byl pak jednoduchý a netroufnu si říct, že jsem ho pochopil, protože nejsem právník, ale smířil jsem se s tím. Ten důvod byl, že byť obojí jsou školky, obojí vnímáme jako školky, obojí dělají de facto totéž, tak lesní školky mají jiný statut, a tím pádem nemohou jaksi mít ty stejné benefity, část těch lesních školek, jako běžné školky.

A domnívám se, že je potřeba sjednotit právní normu pacientských organizací. Tady bych se velmi přimlouval za to, co v debatě zaznělo na zdravotním výboru, a i bych se přimlouval za to, aby v tom byl naprosto jasný přístup, protože ta práva a povinnosti, pokud ta organizace dělá určitý druh činnosti, to znamená chrání, pomáhá, podporuje určitou skupinu pacientů s nějakým onemocněním, by měly být stejné. Ale myslím si, že toto je možné udělat postupně. A tím pádem ten pozměňovací návrh, a doufám, že bude schválen pak časem, až to přejde do jedné formy, pozbude svůj význam.

Za klub TOP 09 my podporujeme tento pozměňovací návrh pana poslance Bendy. Pokud by neprošel, ale já věřím, že projde, tak pak samozřejmě ty podobné.

V tom druhém případě ohledně porodních asistentek my pravděpodobně nepodpoříme tento pozměňovací návrh. A velmi se za to omlouvám. Ale důvod je velmi jednoduchý. Já se pohybuji vlastně od začátku v akreditačních komisích Ministerstva školství, které se zabývaly vznikem bakalářských a magisterských nelékařských oborů. A pamatuji si debatu někdy z roku 1992, kdy jsem byl tehdy ještě mladý a měl jsem dlouhé blond vlasy (pobavení v sále), no fakt, měl jsem dlouhé blond vlasy, jak tato debata se snažila implementovat do České republiky holandský model vzdělávání, kdy řadu činností v Holandsku vykonávají bakaláři a vykonávají magistři a nelékaři. Ono je to podobné v anglosaských zemích, především v Anglii prostě proto, že ve Spojených státech jsou platy daleko vyšší než v Anglii, takže lékaři vystudují v Anglii a odcházejí pracovat do Spojených států. A proto se to Angličané snaží řešit pomocí telemedicíny. Mají výhodu v tom, že Indové mluví anglicky. Snaží se to řešit pomocí těchto cest. A výsledek je, že když jsme pak si dělali pro naše podmínky porovnání, tak jsme zjistili, že radiologičtí asistenti, to jsou tedy ti laboranti, ale to jsou asistenti, bakaláři, vysokoškoláci, v některých zemích dělají angiografie, tedy řeknu to velmi zjednodušeně, i když to není přesné, omlouvám se, to, co u nás dělají řekněme kardiologové, intervenční lékaři. Já neříkám, že je to dobře, nebo že je to špatně. Ale myslím si, že zákonem nemůžeme to takto posunovat.

A chtěl bych paní poslankyni Richterové velmi poděkovat za to, že to téma otevřela, a velmi bych si vážil toho, kdyby ta diskuse pokračovala a zkusili bychom najít nejenom pro porodní asistentky, ale obecně pro nelékařské bakalářské a magisterské obory důstojné postavení, ale nemůžeme to dělat podle mého názoru touto cestou v tomto zákoně. Proto za TOP 09 tento pozměňovací návrh nemůžeme podpořit. Děkuji.

