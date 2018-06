Veselý (ČSSD): Čeští turisté stále nevědí, že na hranicích stráví dlouhé hodiny

Ministerstvo zahraničí totiž dosud ve větší míře neinformuje o tom, že Slovinci zpřísnili kontroly a budou prověřovat cestovní doklady posádek doslova všech, i osobních, automobilů. Čekání na hranicích tak budou muset čelit všichni Češi, kteří pojedou k moři do Chorvatska, a to zejména na své zpáteční cestě.

„Prázdniny dnes začínají a Češi stále nevědí, že na hranicích budou stát dlouhé hodiny. Ministerstvo zahraničí zaspalo, protože do této chvíle neprovedlo žádnou informační kampaň,“ uvedl poslanec a člen výboru pro evropské záležitosti Parlamentu ČR Ondřej Veselý.

Ještě vloni se čekalo na hranicích Chorvatska se Slovinskem několik desítek minut a maximálně do dvou hodin, letos to už budou hodiny a hodiny. Čeští turisté, pro něž je Chorvatsko nejvyhledávanější zahraniční destinací v létě, se tak musejí obrnit velkou trpělivostí. „Slovinci budou kontrolovat každé auto, a to zejména při opuštění území Chorvatska a vjezdu vozidel na půdu států Schengenského prostoru přes slovinskou hranici. Důvodem je přísná ochrana vnější schengenské hranice,“ řekl Veselý.

Ten doporučuje českým turistům, aby ke své cestě z Chorvatska volili například všední dny, kdy se očekává o něco menší nápor, nebo aby se dostatečně zásobili tekutinami i jídlem, zvláště, pokud cestují s malými dětmi. „Ještě vloni bylo možné projet celkem hladce. Stálá potřeba důsledné ochrany Schengenského prostoru a tlak ze strany Rakouska ale přiměl Slovince, aby důsledně kontrolovali každé vozidlo. Rapidně se tak zpřísňují kontroly na hranicích a turisté musejí počítat s mnohahodinovými frontami,“ doplnil poslanec.

